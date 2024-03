Agirc-Arrco : pourquoi des milliers de retraités vont-ils enfin percevoir la totalité de leur retraite complémentaire à partir du 1er avril ?

Datant de 2019, le dispositif de bonus-malus de l'Agirc-Arrco est sur le point d'être réformé. A partir du 1er avril, de nombreux retraités touchés par un malus vont enfin percevoir la totalité de leur retraite complémentaire.

Remis en cause par la réforme des retraites, le dispositif de bonus-malus de l'Agirc-Arrco, ou coefficient de solidarité, doit prendre fin à partir du lundi 1er avril. En vigueur depuis 2019, il impliquait notamment un malus de 10% sur certaines pensions de retraite complémentaire.

Ce dispositif avait à l'origine été instauré pour inciter les Français à repousser leur départ à la retraite, rappelle Ouest-France. Ceux qui remplissaient les conditions pour obtenir le taux plein mais n'étaient pas disposés à cette prolongation se voyaient ainsi infliger un malus de 10% pendant trois ans sur le montant de leur retraite complémentaire.

Les Français qui acceptaient de travailler un an de plus touchaient le taux plein et ceux qui consentaient à retarder encore davantage l'échéance bénéficiaient d'un bonus : 10% pendant un an pour deux ans supplémentaires, 20% pour trois ans et 30% pour quatre ans et plus.

Le bonus maintenu pour certains Français

Après le recul de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, les partenaires sociaux ont convenu de supprimer le malus à partir du 1er décembre 2023, mais seulement pour ceux dont la retraite a commencé à partir de cette date. Les Français partis avant cela ont donc été soumis au malus jusqu'ici, mais toucheront enfin la totalité de leur retraite complémentaire dès le 1er avril.

Le bonus reste quant à lui accordé aux personnes qui reportent leur départ à la retraite de 2 à 4 ans et ne sont pas touchés par la réforme des retraites, à savoir les Français nés avant le 1er septembre 1961.