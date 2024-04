Légalisation du cannabis : Strasbourg aimerait expérimenter la méthode allemande

Dès ce lundi 1er avril, l’Allemagne est devenu le troisième pays européen à légaliser le cannabis sur son territoire. Une décision qui permettrait de nourrir une «réflexion» en France, selon la maire de Strasbourg.

Une mesure qui fait réfléchir. L'Allemagne a autorisé la culture et la consommation récréative du cannabis à partir de ce lundi 1er avril. Une décision qui plaît à certains qui aimeraient faire de même en France. La maire écologiste de Strasbourg, Jeanne Barseghian, estime que cette disposition allemande devrait pousser la France à réfléchir sur la question.

L'édile voudrait s'inspirer du modèle allemand pour sa ville, c'est-à-dire : autoriser la culture jusqu'à trois plants pour son propre usage, ainsi que la consommation de 50 grammes par mois de cannabis séché.

UN PROJET QUI NE PLAÎT PAS À TOUT LE MONDE

Malheureusement pour la maire, ce type de décision ne revient pas aux communes. La municipalité espère donc trouver un soutien auprès des autorités et s'appuyer sur le traité d'Aix-la-Chapelle qui autorise des dérogations pour la réalisation de projets transfrontaliers, notamment en matière sanitaire.

À Strasbourg, les opposants politiques à la maire sont montés au créneau pour mettre un frein à ce projet : «Un des rares projets transfrontaliers proposé par la maire de Strasbourg est l'autorisation de la culture du cannabis. Cela est assez symptomatique de la faiblesse et de l'indigence de ses projets franco-allemands et européens», déclare un élu strasbourgeois du groupe «Union de la Droite et du Centre». Selon lui, ce projet est un «signal de tolérance, voire de mansuétude face aux dealers de cannabis».

Pour rappel, la France est le premier pays consommateur d'Europe avec cinq millions d'usagers quotidien.