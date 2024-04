«L’amour de ma vie est parti» : qui était Jean-Yves Le Fur, le père de l’enfant de Maïwenn, décédé des suites d’un cancer ?

Jean-Yves Le Fur est décédé dans la matinée du dimanche 31 mars, a annoncé son ex-compagne Maïwenn sur son compte Instagram ce mardi. Il était atteint d’un cancer du pancréas.

Carnet noir. Jean-Yves Le Fur est décédé dans la matinée du dimanche 31 mars, des suites d’un cancer du pancréas à l’âge de 59 ans. C’est Maïwenn, l’une de ses ex-compagnes, avec qui il a eu un fils qui l’a annoncé dans la soirée de ce mardi sur son compte Instagram : «Jean-Yves Le Fur, l'amour de ma vie, le père de mon fils Diego et le beau-père de ma fille Shanna, est parti dimanche matin dans mes bras et ceux de notre fils (...) Nous sommes tous dévastés», a-t-elle ainsi écrit sur le réseau social.

«Self-made-man» à la française

Considéré comme un «self-made-man» à la française, le quinquagénaire avait marqué les secteurs de la mode et de la production télévisuelle de son empreinte. Plus précisément, ce sont son agence d’événementiel Mad (Made in K), figure importante de la production d’événements liés à la mode et de défilés à l’aune des années 2000, et ses revues «DS Magazine» et «Numéro» lui ont permis de se faire un nom. En 2013, avec l'écrivain Frédéric Beigbeder, il avait ressorti l'iconique magazine masculin des années 1970 «Lui». Il exerçait également la profession d’éditeur.

Mais le grand public le connaissait surtout en raison de la relation qu’il entretenait avec Maïwenn. Il a en effet été marié avec l’actrice et réalisatrice entre 2002 et 2004 et le couple a donné naissance au tennisman Diego Le Fur, aujourd’hui âgé de 20 ans. C’est d’ailleurs de Jean-Yves Le Fur que son ancienne compagne se serait inspirée pour écrire le rôle principal de «Pardonnez moi» et celui du pervers narcissique de «Mon Roi»

Outre Maïwenn, l’homme d’affaires avait également fréquenté la princesse Stéphanie de Monaco, l’actrice belge Marie Gilliain, et plus récemment, la mannequin polonaise Małgosia Bela, avec qui il s’était marié en 2013.