Neuf Français sur dix estiment que l'insécurité a progressé en France, selon un sondage

Un constat alarmant. Les Français ne se sentent pas en sécurité. Selon un sondage Odoxa pour le Figaro paru ce lundi 1er avril, plus de neuf Français sur dix (92%) trouvent que l’insécurité a gagné du terrain en France.

Au-delà de cette écrasante majorité, 82% des personnes sondées se sont dites en accord avec l’expression utilisée par le ministre de l’Intérieur en juillet 2020, lorsqu’il parlait de «l’ensauvagement d’une partie de la société» française.

Cette insécurité grandissante ressentie par les Français se retrouve également dans la part importante de la population qui s’est dit avoir été victime d’une agression ou d’un vol (56%). Ainsi, 39% ont dénoncé du harcèlement ou des agressions verbales, 23% un ou plusieurs cambriolages et enfin 19% des agressions physiques.

Face à ce constat, les sondés étaient invités à se prononcer sur les lieux où ce sentiment d’insécurité se ressent le plus fortement. Les quartiers sensibles arrivent largement en tête pour 83% des Français, suivis par les transports publics (65%) et les grandes villes (61%).

Pour ce qui est de leur lieu de travail, 88% des Français sondés s'y sentent en sécurité mais 60% estiment que des progrès pourraient être apportés et 64% trouvent que le sujet n'est pas assez abordé.

Les Français en quête de sécurité

Du fait de cette insécurité, les Français se protègent de plus en plus. 63% d’entre eux ont fait le choix d’équiper leur domicile avec notamment un digicode (33%), une alarme (26%) ou encore un système de vidéosurveillance 24%. Le choix d’un chien de garde a également été fait par 21% des sondés ayant renforcé la sécurité.

Outre leur domicile, ils sont 30% à s’équiper personnellement. 21% possèdent une bombe lacrymogène, 13% une arme de défense et 12% ont suivi des cours d’auto-défense.

Si la question du recours de la force par les forces de l’ordre pour réduire l’insécurité séduit 68% des sondés, elle divise au niveau politique. En effet, à droite particulièrement chez Les Républicains (87% pour) et le Rassemblement national (83% pour) ce recours est accepté alors que chez les sympathisants de gauche, chez les LFI (59% contre), le Parti socialiste (53% contre) et les Ecologistes (61%) il est largement rejeté.

Les Français sondés appellent par ailleurs de leurs vœux une plus grande fermeté de la Justice envers les délinquants mineurs et leurs parents. 94% veulent une généralisation des travaux d’intérêts généraux et 79% la mise en place d’amende pour les parents de ces délinquants mineurs.