JO 2024 : qui est Alexis Jandard, plongeur de l'Équipe de France, qui a chuté ce jeudi face à Emmanuel Macron ?

Ce jeudi 4 avril, durant l'inauguration du centre aquatique de Saint-Denis, un des trois plongeurs en représentation a chuté face à Emmanuel Macron. Cet homme, c'est Alexis Jandard, athlète qui pourrait bien empocher une médaille aux JO de Paris 2024.

La malchance du futur champion ? Alexis Jandard, plongeur de l'Équipe de France, a chuté, ce jeudi 4 avril, durant l'inauguration du centre aquatique de Saint-Denis. L'événement était en présence du président de la République Emmanuel Macron. La scène a été filmée, retransmise à la télévision et n'a pas échappé aux internautes, hilares de la séquence.

Et pourtant, Alexis Jandard est l'une des chances de médailles pour l'Équipe de France olympique de natation aux Jeux olympiques de Paris 2024.

Entering the weekend be like #diving

@AlexisJandard pic.twitter.com/KwaPucB7XQ

— World Aquatics (@WorldAquatics) September 15, 2023