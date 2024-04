JO 2024 : un plongeur de l’équipe de France chute lourdement lors de l’inauguration du centre aquatique olympique (vidéo)

Le plongeur de l’équipe de France, Alexis Jandard, a lourdement chuté, ce jeudi, sur un plongeoir lors de l’inauguration du centre aquatique olympique à Saint-Denis. Sous les yeux du président de la République Emmanuel Macron.

Une inauguration qui a mal tourné pour Alexis Jandard. Avec Gwendal Bish et Jules Bouyer, le plongeur français (26 ans) devait faire une démonstration de sa discipline sur l’un des plongeoirs du tout nouveau centre aquatique olympique à Saint-Denis. Mais au moment de prendre son élan pour effectuer un plongeon aux côtés de ses deux coéquipiers en équipe de France, également qualifiés pour les JO 2024, le vice-champion du monde par équipe mixte en 2022 a glissé et a lourdement chuté sur le plongeoir puis dans l’eau. Le tout sous les yeux d’Emmanuel Macron présent pour cette inauguration.

Mais plus de peur que de mal pour l’athlète tricolore, même s’il est réapparu éraflé dans le dos. Et face aux nombreuses railleries sur les réseaux sociaux, il a également préféré en rire. «C’est quand même vachement plus divertissant», a-t-il posté sur son compte X (anciennement Twitter) en réponse d’une vidéo de sa chute. «Pour info, mon dos va bien, mon égo lui…», a-t-il également écrit avec des émojis rieurs.

Merci pour la force ! pour info mon dos va bien, mon ego lui .. — Alexis Jandard (@AlexisJandard) April 4, 2024

Et à moins de quatre mois du début des JO 2024, Alexis Jandard a eu au moins le mérite de se faire connaître auprès du grand public français. Peut-être pas de la manière qu’il espérait, mais il aura une très belle occasion de se rattraper l’été prochain en tentant de dérocher une médaille.