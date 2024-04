Le directeur de cirque Alexis Gruss est décédé à l'âge de 79 ans

Fondateur du Cirque à l'ancienne, Alexis Gruss est mort ce samedi 6 avril, à la suite d'un «accident cardiaque», a annoncé sa famille dans un communiqué. Il avait 79 ans.

Une grand figure du cirque s'est éteinte. Alexis Gruss est mort à l’âge de 79 ans à la suite d’un «accident cardiaque», annonce son service de communication. Il est décédé ce samedi 6 avril dans la matinée à l’hôpital Saint-Joseph à Paris. Une cérémonie religieuse sera célébrée à l’église Saint-Roch, jeudi 11 avril à 9h30. L’inhumation aura lieu dans la «stricte intimité familiale».

Né le 23 avril 1944, à Bart, et issu d'une grande famille du cirque en France, Alexis Gruss était considéré comme un maître des arts équestres : «Alexis Gruss était bien plus qu'un homme de talent ; il était un pilier, un maître des arts équestres, du spectacle, dont l'empreinte restera à jamais gravée dans nos cœurs. Il a consacré sa vie à faire perdurer les arts équestres de la piste par ses enseignements et sa transmission, inspirant des générations entières. Les fondements de sa vie ont été jusqu'à la fin, sa famille, les chevaux, la piste», explique sa famille dans un communiqué pour lui rendre hommage.

Il a notamment fondé, avec l'actrice Silvia Monfort, le Cirque à l'Ancienne en mai 1974, qui est considéré comme l'un des pionniers de la rénovation des arts du cirque. Alexis Gruss était devenu directeur de cirque dès l'âge de 27 ans.

Il a par ailleurs été distingué Chevalier des Arts et des Lettres et Chevalier de la Légion d'Honneur.