Le cirque Arlette Gruss dévoile son nouveau spectacle «Extravagant»

Le cirque Arlette Gruss est de retour à Paris. Dès ce vendredi, et jusqu’au 17 décembre, la compagnie dévoile sa nouvelle création «Extravagant».

Un show qui cultive les prouesses. La compagnie Arlette Gruss revient à Paris en cette fin d'année avec sa dernière création. Après avoir présenté «Excentrik», la saison dernière, Gilbert Gruss, aujourd’hui à la tête de l’entreprise familiale fondée par sa maman Arlette Gruss, a voulu aller encore plus loin. Et qu'y a-t-il de plus audacieux que l'excentricité ? L'extravagance ! Nom qu'il a souhaité donner à cette toute nouvelle création, dévoilée en octobre et donnée pour la première fois à Paris du 2 au 17 décembre.

C'est sous un chapiteau nouvelle génération, un mastodonte de près de dix tonnes inauguré l'année dernière et installé pour quinze jours pelouse de Reuilly (Paris, 12e), que la troupe va donc dévoiler les quatorze numéros que compte ce spectacle. Avec au programme, deux heures d'acrobaties, de dressage équestre et de rire autour d'un thème joyeux : la fête foraine.

Parmi les prestations de haute volée, Alexis et Eros Gruss, nouvelle génération d'artistes de la famille, se lanceront dans une série de jeux icariens. Geoffrey Berhault jouera les équilibristes entre deux fils et l'acrobate Désiré Cardinali Chavès maniera l'arc avec originalité. Mains à mains, corde aérienne, planche coréenne, ne manqueront pas non plus d'émerveiller les spectateurs, sans oublier de laisser la piste aux chevaux et lamas de la compagnie.

Des dîners-specatcles pour la première fois à Paris

Alors qu'en 2021 le cirque Arlette Gruss a lancé ses premiers dîners-spectacles, cette formule magique sera proposée pour la première fois à Paris. Elle permet de dîner depuis les gradins, spécialement parés de nappes blanches à l'image d'un restaurant élégant, tout en admirant les artistes sur scène.

Des dîners-spectacles qui l'année dernière ont rencontré un vif succès, attirant 10.000 personnes et séduisant un nouveau public. Ainsi, 60 % des spectateurs ayant choisi cette formule la saison dernière assistaient pour la première fois à une création de la compagnie. Une expérience à laquelle les Parisiens vont enfin pouvoir goûter.

«Extravagant», du 2 au 17 décembre, Pelouse de Reuilly Paris 12e. Et en tournée en France jusqu'à fin mai.