Lutte anti-drogue : 7.177 interpellations depuis le début des opérations «Place nette», annonce Gérald Darmanin

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé ce dimanche que 7.177 individus ont été interpellés dans le cadre des opérations «Place nette», lancées il y a six mois pour lutter contre le trafic de drogue.

Le gouvernement se targue d’un véritable succès depuis le lancement des opérations «Place nette», pour lutter contre le trafic de drogue. Ce dimanche, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé sur X sur 7.177 personnes avaient été interpellées depuis six mois dans le cadre de ces opérations, avec 3,6 tonnes de drogue, plusieurs centaines d’armes, et plus de 11 millions d’euros d’avoirs criminels saisis. «Bravo aux policiers et aux gendarmes. On continue!», s’est-il félicité.

Lancées il y a 6 mois, 473 opérations anti drogues « Place nette » ont été conduites, complétées par 9 opérations « Place nette XXL » : 7 177 individus interpellés, 3,6 tonnes de drogues, plusieurs centaines d’armes et 11,3 millions € d’avoirs criminels saisis. Bravo aux… — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) April 7, 2024

Au total, plus de 400 opérations «Place nette» ont eu lieu sur le territoire, dans plusieurs quartiers de grandes ou moyennes villes, comme Marseille, Lille, Roubaix, Strasbourg, Besançon, Lyon ou encore Dijon et Clermont-Ferrand. Certaines d’entre elles, de plus grande envergure, ont par ailleurs été labellisées «XXL». Le ministère de la Justice n'a toutefois, jusqu'à ce jour, donné aucun chiffre sur les suites judiciaires décidées à l'encontre des personnes interpellées, selon l'AFP.

Ces opérations ont pour objectif de mobiliser, sur un court laps de temps, des effectifs de police considérables, pour organiser de véritables opérations coup-de-poing de lutte anti-drogue, avec des interpellations, saisies, perquisitions et des fouilles dans des points de deal. Le gouvernement avait plusieurs fois indiqué vouloir augmenter le nombre de ces opérations dans toute la France, jugeant le dispositif efficace.

Cette annonce de Gérald Darmanin intervient alors qu’environ 70 kilos de cannabis ont été découverts ce dimanche chez la maire d'Avallon, dans l’Yonne, lors d’une perquisition justement réalisée dans le cadre d’une opération «Place nette».