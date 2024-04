Sondage : le RN loin devant la majorité présidentielle pour les européennes, LFI à la traîne

Selon un sondage Opinion Way pour CNEWS, dévoilé ce lundi 8 avril, 29% des Français envisagent de voter en faveur de la liste du RN pour les élections européennes. Renaissance arrive en deuxième position avec 19% des intentions de vote, loin devant LFI qui pointe à 7%.

Alors que les principaux partis ont tous désigné leur tête de liste pour mener la campagne électorale des élections européennes qui se tiendront du 6 au 9 juin 2024, un sondage * Opinion Way pour CNEWS, dévoilé ce lundi, révèle que la liste du Rassemblement national, menée par Jordan Bardella, fait la course en tête avec 29% des intentions de vote. Déjà donné aux alentours de 25% en mai 2023, le RN a depuis largement consolidé sa place de leader dans les sondages, flirtant désormais avec la barre des 30%. Le RN devance Renaissance et les listes de gauche, qui apparaissent en ordre dispersé.

En deuxième position, la majorité présidentielle peine à combler son retard sur son principal opposant. Déjà créditée à environ 19% en mai 2023, à l'occasion des premières enquêtes d'opinion, la liste Renaissance n'a cessé de stagner depuis. L’absence de tête de liste, qui a tardé à être désignée, a semblé jouer en défaveur du camp présidentiel mené par Valérie Hayer. Selon les résultats du sondage, cette dernière est ainsi toujours créditée de 19% des intentions de vote.

Derrière le RN et Renaissance, plusieurs listes se tiennent dans un mouchoir de poche. Si la France insoumise, sondée au départ aux alentours de 10%, a depuis chuté pour atteindre péniblement la barre des 7%, le Parti socialiste semble en revanche se stabiliser en troisième position. Donnée entre 9 et 10% d’intentions de vote en mai 2023, la liste emmenée par Raphaël Glucksmann progresse depuis, atteignant désormais 12% des intentions de vote.

Les Jeunes derrière le RN et la gauche, les séniors soutiennent Renaissance

Dans le détail, les femmes interrogées ont affiché une préférence pour la liste du Rassemblement national (30%), devant Renaissance (15%) et le Parti socialiste (12%). Si les hommes ont également plébiscité le RN (28%), l'écart est plus serré avec la majorité (22%). Le Parti socialiste arrive également en troisième position des intentions de vote chez les hommes sondés avec 12%.

Au niveau de l’âge des sondés, les résultats montrent que les 18-24 ans envisagent de voter majoritairement pour le Rassemblement national (29%) devant la liste d’Europe Écologie-Les Verts (20%) et la liste du Parti socialiste avec 11% des intentions de vote. Si le Rassemblement national conserve la préférence des 25-34 ans (30%), ces derniers ont ensuite plébiscité la liste de la France insoumise (16%) devant le Parti socialiste (14%).

Chez les 35-49 ans comme chez les 50-64 ans, le classement des intentions de vote est le même avec le RN en première position, suivi par Renaissance et le Parti socialiste. En revanche, la liste de la majorité présidentielle dépasse le Rassemblement national chez les 65 ans et plus avec 33% d’intentions de vote, contre 20% pour la liste de Jordan Bardella. Le Parti socialiste arrive en troisième position, crédité à 13%.

Les résultats du sondage selon les catégories socioprofessionnelles montrent par ailleurs que les CSP+ ont affiché leur intention de voter en premier lieu pour le Rassemblement national (21%), qui devance d’une courte tête la liste Renaissance (19%). Un écart largement plus élevé du côté des CSP- puisque 44% des sondés plébiscitent la liste de Jordan Bardella (RN) contre seulement 8% pour celle de Valérie Hayer (Renaissance).

Enfin, il est intéressant de constater que les électeurs d’Emmanuel Macron au premier tour de l’élection présidentielle de 2022 envisagent de voter à 68% pour la liste Renaissance, devant celle du Parti socialiste (8%) et celle des Républicains (7%). Les électeurs de Marine Le Pen ont quant à eux affiché leur intention de voter à 80% pour la liste du Rassemblement national, devant la liste Reconquête (10%). Les électeurs de Jean-Luc Mélenchon seront plus partagés puisqu’ils envisagent de soutenir la liste LFI à 27% devant la liste du Parti socialiste (26%) et celle d’EELV (14%).

* Sondage réalisé par questionnaire auto-administré en ligne, du 3 au 5 avril 2024, auprès d’un échantillon représentatif de 1.563 personnes âgées de 18 ans et plus selon la méthode des quotas.