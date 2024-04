Narcotrafic : la commission d'enquête interroge ce mardi Eric Dupond-Moretti sur les mesures à prendre pour y remédier

Le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti est auditionné au Sénat ce mardi 9 avril par la commission d’enquête sur l’impact du narcotrafic en France, alors que le gouvernement tente de lutter fermement contre les trafics de drogue, par le biais des opérations «Place nette».

Quelles sont les mesures à prendre pour lutter contre le trafic de drogue en France ? C’est une des questions auxquelles devra répondre Eric Dupond-Moretti ce mardi. Le garde des Sceaux est en effet auditionné au Sénat par la commission d’enquête sur l’impact du narcotrafic en France.

La question de la présence de la drogue dans certains territoires français préoccupe énormément les élus du palais du Luxembourg. Encore plus depuis le 5 mars dernier, lorsque plusieurs magistrats marseillais considéraient que la cité phocéenne était devenue une «narcoville».

«Je crains que nous soyons en train de perdre la guerre contre les trafiquants à Marseille», avait même affirmé la vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, Isabelle Couderc. Des propos qui avaient vivement irrité le ministre de la Justice.

Un sondage de l’institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, publié le dimanche 10 mars révèle d'ailleurs que 56% des Français pensent que ce sont les narcotrafiquants qui font la loi à Marseille.

Une vaste opération en cours dans toute la France

Afin de lutter contre le trafic de drogue, le gouvernement, par l’intermédiaire du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, a lancé l’opération «Place nette XXL». Celle-ci vise à réaliser des opérations partout en France, mobilisant de nombreux effectifs de police, mais aussi des magistrats et l’ensemble du système judiciaire, sous le joug d’Éric Dupond-Moretti.

Ce dimanche, Gérald Darmanin a annoncé sur X que 7.177 personnes avaient été interpellées dans le cadre de ces opérations depuis six mois, avec 3,6 tonnes de drogue, plusieurs centaines d’armes, et plus de 11 millions d’euros d’avoirs criminels saisis. «Bravo aux policiers et aux gendarmes. On continue !», s’est-il félicité.