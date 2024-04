Cannabis découvert chez la maire d’Avallon : l’édile placée en détention provisoire

Le week-end dernier, les forces de l’ordre découvraient 70 kg de cannabis chez la maire d’Avallon (Yonne). Ce mercredi, le tribunal judiciaire d’Auxerre a indiqué qu’elle avait été mise en examen et placée en détention provisoire pour «trafic de stupéfiants».

70 kg de cannabis ont été retrouvés «principalement» au domicile de la maire d’Avallon (Yonne), Jamilah Habsaoui, dimanche 7 avril. Ce mercredi, un communiqué du procureur de la République d’Auxerre, transmis à CNEWS, révélait que l’édile avait été mise en examen dans le cadre d’une enquête pour «trafic de stupéfiants» et placée en détention provisoire. À ses côtés, cinq autres personnes ont été mises en examen et incarcérées dans le cadre de la même information judiciaire.

Dimanche 7 avril, une opération d’interpellation de sept individus, dont Jamilah Habsaoui et deux de ses frères, connus pour des affaires liées aux stupéfiants, était menée. Des perquisitions étaient réalisées dans le cadre de cette opération «place nette» aux domiciles des personnes mises en cause, mais aussi dans la pharmacie où travaille l’édile et à la mairie d’Avallon.

À l’issue de ces perquisitions, 70 kg de résine de cannabis, 983 grammes de cocaïne avaient été retrouvés au domicile de l’édile d’Avallon. 7.143 euros en espèces et 2 lingots d’or avaient également été saisis aux domiciles des mis en cause. En plus de la maire divers gauche, six personnes avaient été interpellées et placées en garde à vue. En l’occurrence, deux de ses frères et quatre autres individus.

Ce mercredi, une information du chef de trafic de stupéfiants, commis à Avallon entre le 1er janvier 2023 et le 7 avril 2024, était ouverte par le parquet d’Auxerre. Six personnes, dont la maire d’Avallon, étaient présentées devant un magistrat instructeur et mises en examen. Le communiqué n’a pas précisé si les deux frères de la maire qui avaient été placés en garde à vue figuraient parmi les mis en cause.

«À l’issue des débats devant le juge des libertés de la détention, 5 d’entre elles étaient placées en détention provisoire, dont Madame Jamilah Habsaoui, et 1 sous contrôle judiciaire», explique le procureur de la République dans le communiqué.