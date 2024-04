Météo : 30 °C à Narbonne, 25 °C à Paris... Des températures estivales prévues pour la fin de semaine

Après un temps pluvio-orageux sur une large partie du territoire, le soleil va faire son retour dès jeudi dans la moitié sud, pour des températures qui pourraient avoisiner les 30 °C.

Les prémices de l'été. À partir de ce jeudi 11 avril, le soleil fera son retour sur la majeure partie de la France, entraînant avec lui une augmentation des températures.

Les habitants du sud de la France seront les premiers à observer les rayons du soleil. Dans ses prévisions, Météo-France annonce un large soleil de la Franche-Comté aux Alpes-Maritimes, sur le pourtour méditerranéen et jusqu'à la Charente-Maritime. Côté températures, au moins 23 °C sont attendus à Gap et 22 °C entre Perpignan et Marseille.

Quant au nord, le ciel sera nuageux, notamment en Bretagne et en Île-de-France, même si le mercure pourra atteindre localement les 18 °C, en Seine-Maritime notamment.

La journée de vendredi confirmera cette tendance, avec un soleil visible sur l'ensemble du territoire, à l'exception de la frontière belge. Le printemps sera plus qu'installé puisque Météo-France prévoit plus de 25 °C dans l'Hérault, 23 °C à Rouen ou encore 21 °C à Paris. Seule la pointe bretonne devrait rester sous la barre des 20 °C.

Samedi sera la journée la plus chaude

La journée la plus chaude sera toutefois celle du samedi 13 avril. Le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (ECMWF) annonce un mercure frôlant les 30 °C à Narbonne, 27 °C à Biarritz et à Avignon ou encore 26 °C à Bourg-Saint-Maurice. À Paris et dans sa région, il devrait faire 25 °C. «Avec la présence de hautes pressions, le vent qui soufflera ces prochains jours se calmera avec tout au plus de petites brises thermiques en journée. Dans ces conditions, le ressenti sera réellement estival. En effet, les températures attendues à l'ombre pourront se rapprocher des 30 °C», confirme Météo Languedoc dans ses prévisions.

Et si dimanche marquera le retour des nuages dans plusieurs régions, il fera encore très doux dans le centre et le sud-est (28 °C à Montélimar, 27 °C à Tarbes, ainsi que 26 °C à Limoges et Chalon-sur-Saône). Les températures descendront toutefois en dessous des 15 °C dans le Finistère et le Cotentin, marquant la fin de cet épisode estival précoce.