Dépression Renata : dans quelles villes le vent va-t-il souffler le plus fort ?

Plusieurs villes du nord de la France devrait être fortement touchées par la dépression Renata ce lundi 15 avril. D’importantes rafales autour de 90 à 100 km/h voire ponctuellement 110 km/h, sont en effet attendues dans certaines agglomérations.

Ce lundi 15 avril, une dépression, nommée Renata, doit balayer le nord de la France, ayant poussé Météo-France a placé trois départements en vigilance orange pour des risques de vents violents.

Ainsi, dans la Somme, le Pas-de-Calais et le Nord, les rafales devraient atteindre 100 à 110 km/h à l’intérieur des terres. À 13h, on devrait enregistrer 90 km/h à Calais, 84 km/h à Dunkerque et 79 km/h à Lille. À Abbeville et Amiens, les rafales pourraient dépasser les 80 km/h.

Des rafales attendues également en région parisienne

La dépression Renata devrait également concerner la Bretagne et la Normandie. Comme l’explique Météo-France, «les rafales soufflent entre 70 et 80 km/h de la Bretagne au littoral de Manche, voire 90 à 100 km/h». Raison pour laquelle les Côtes-d’Armor, la Manche, le Calvados, l’Orne, l’Eure et la Seine-Maritime ont également été placés en vigilance jaune.

En région parisienne, par exemple, des rafales de 80 à 90 km/h pourraient être enregistrées. Dans les Ardennes, au nord des Vosges et au tour de la Lorraine, elles devraient atteindre 100 à 110 km/h. À Metz, Reims, Chaumont, Troyes et Nancy, le vent devrait souffler de 75 à 80 km/h.