Vents violents : quels sont les départements concernés par la dépression Renata ?

Ce lundi 15 avril, une nouvelle perturbation active, nommée Renata, doit balayer le nord de la France. Selon Météo-France, «dès la fin de matinée et jusqu'en fin de journée, un fort coup de vent est attendu avec des rafales autour de 90/100 km/h voire ponctuellement 110 km/h». Quels sont les départements concernés ?

Après un week-end calme et ensoleillé, les perturbations vont être de retour dès ce lundi 15 avril. En cause, une dépression, nommée Renata, qui devrait se situer au large de l’Ecosse. Par conséquent, un thalweg d’altitude, appelé encore «creux barométrique», devrait se former en mer du Nord et étendre son influence sur le nord de la France.

De ce fait, lors de son passage, la dépression Renata devrait provoquer de fortes averses, parfois orageuses et accompagnées de grêle et de forts coups de vent dans certaines régions françaises dont les Hauts-de-France où trois départements ont d’ores et déjà été placés en vigilance orange pour «vents violents».

Il s’agit de la Somme, du Pas-de-Calais et du Nord. Dans ces départements, les rafales devraient atteindre 100 à 110 km/h à l’intérieur des terres. À 13h, on devrait enregistrer 90 km/h à Calais, 84 km/h à Dunkerque et 79 km/h à Lille. À Abbeville et Amiens, les rafales pourraient dépasser les 80 km/h.

Outre la Somme, le Pas-de-Calais et le Nord, deux autres départements des Hauts-de-France ont également été placés en vigilance jaune pour «vents violents», à savoir l’Oise et l’Aisne.

100 km/h dans les Ardennes, 80 à 90 km/H en région parisienne

La dépression Renata devrait également concerner la Bretagne et la Normandie. Comme l’explique Météo-France, «les rafales soufflent entre 70 et 80 km/h de la Bretagne au littoral de Manche, voire 90 à 100 km/h». Raison pour laquelle les Côtes-d’Armor, la Manche, le Calvados, l’Orne, l’Eure et la Seine-Maritime ont été, également, placés en vigilance jaune.

Le Centre-Val de Loire, l’Île-de-France et le Grand Est sont aussi concernés par cette nouvelle perturbation. Les départements associés à ces trois régions, tous placés en vigilance jaune, devraient, également, ressentir le passage de la dépression Renata.

En région parisienne, par exemple, des rafales de 80 à 90 km/h pourraient être enregistrées. Dans les Ardennes, au nord des Vosges et au tour de la Lorraine, elles devraient atteindre 100 à 110 km/h. À Metz, Reims, Chaumont, Troyes et Nancy, le vent devrait souffler de 75 à 80 km/h.