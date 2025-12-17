Transports publics en Ile-de-France : ce que le Passe Navigo coûte réellement… et ce que vous payez vraiment

Le 11 décembre dernier, Île-de-France Mobilités (IdFM) a annoncé une nouvelle hausse des tarifs en 2026. Remboursement employeur, tarif réduit... Voici le véritable prix du Passe Navigo et celui que les Franciliens paient de leur poche.

Nouvelle année et nouveaux tarifs. Île-de-France Mobilités a dévoilé, le 11 décembre dernier, sa grille tarifaire effective dès le 1ᵉʳ janvier 2026. L’ensemble des titres subira une augmentation de 2,3% en moyenne, avec notamment un Passe Navigo mensuel toutes zones porté à 90,80 euros.

Mais à quoi correspond vraiment ce prix ? À quel tarif sera-t-il facturé aux usagers ? On fait le point.

Un prix initial de 280,07 €

Dans le détail, Île-de-France Mobilités indique sur son site internet que le prix réel du Passe Navigo est de 280,07 € par mois. Ce prix permet de «financer le fonctionnement annuel de réseau de transport en commun francilien».

Mais ce tarif ne représente par la somme finale payée par les usagers. Et pour cause : plusieurs facteurs permettent d'alléger la facture.

D'abord, 136,69 € sont payés par les entreprises franciliennes (soit 49 %), à travers le versement mobilité. Ensuite, 33,10 € sont payés par les concours publics (soit 14 %), c'est-à-dire, via les contributions de la Région Île-de-France, de la Ville de Paris et des départements. Et 19,47 € sont payés par d'autres sources (soit 5 %), comprendre : les publicités, contraventions et taxes diverses.

Ainsi, les voyageurs se voient payer la somme de 90,80 € (soit 32 %).

Une facture allégée pour les salariés en Île-de-France

Île-de-France Mobilités indique cependant que «9 Franciliens sur 10, soit tous ceux bénéficiant du remboursement employeur ou de tarifs réduits» paieront le Passe Navigo à hauteur de 45,40 €/mois ou moins.

Car si le tarif affiché de base est de 90,80 € par mois, ce n'est pas ce que paie un salarié en Île-de-France. «L’employeur prend en charge 50 % de l'abonnement. Certains vont même de 75 % jusqu'à 100 %», peut-on lire sur le site.

La facture peut donc baisser à 45,40 € ou 22,70 € par mois selon le remboursement employeur.

Les solutions pour payer moins cher

Le réseau précise néanmoins que des solutions existent pour payer moins cher. «Des tarifs adaptés existent selon les situations. Beaucoup de voyageurs paient le plein tarif sans savoir qu'ils peuvent bénéficier d'aides», est-il détaillé.

Ainsi, sont concernés : les jeunes de moins de 26 ans, les familles, les séniors, les personnes à mobilité réduite, les personnes effectuant un service civique, les bénéficiaires d'aides sociales.



Enfin, Île-de-France Mobilités recommande aux personnes voyageant en transports en commun toute l'année, d'opter pour un «forfait Navigo Annuel».

Il comporte en effet plusieurs avantages : «un mois offert, le prélèvement mensuel est possible (aucun besoin d'avancer la totalité en une fois), et il est possible de mettre votre abonnement sur pause à tout moment».