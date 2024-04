JO 2024 : «Je me baignerai dans la Seine» d'ici à juin, réaffirme Anne Hidalgo

En déplacement ce mardi à Olympie, en Grèce, pour assister à l'allumage de la flamme olympique, la maire de Paris Anne Hidalgo a réitéré sa promesse de se baigner dans la Seine, d'ici à juin prochain.

Le grand saut pour l'édile. Invitée dans l'émission Télématin sur France 2, la maire PS de Paris Anne Hidalgo a de nouveau annoncé qu'elle se baignera dans la Seine avant les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

«Je me baignerai dans la Seine. On est en train d'organiser ce grand plongeon, et vous serez conviés à ce saut, aux alentours de la fin juin», a affirmé la maire de Paris ce mardi matin.

En janvier dernier, lors de ses vœux, l'élue de la capitale avait déjà assuré qu'elle se baignera dans la Seine juste avant les JO.

Anne Hidalgo, présente à Olympie pour assister au rituel de l'allumage de la flamme olympique, s'est réjouie de cette première étape clef. «C'est émouvant d'être là, et de se dire qu'une chaîne humaine va commencer», jusqu'à Paris. «C'est un message de paix et d'amitié entre les peuples», a souligné la femme politique de 64 ans.