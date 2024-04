JO 2024 : pourquoi la flamme olympique est-elle allumée à Olympie ?

Ce mardi 16 avril, la flamme olympique sera allumée à Olympie en Grèce. Mais pourquoi cette ville est-elle choisie ? Voici la réponse.

C’est un événement toujours attendu. Depuis 1936, avant chaque Jeux olympiques d’été (ou d’hiver depuis 1964), le site archéologique d'Olympie accueille la cérémonie d'allumage de la flamme olympique.

Durant les Jeux Olympiques de l’Antiquité, la flamme unique n’existait pas. Les Grecs alimentaient en permanence un feu devant les temples et les autels d'Hestia (déesse du feu sacré et du foyer), Héra (la déesse de la vie) et Zeus (Dieu des Dieux) à Olympie en Grèce.

Aujourd’hui, la flamme olympique est allumée devant le temple d’Héra à Olympie par des actrices habillées en prêtresses. Durant la cérémonie d’allumage, elles exécutent une chorégraphie inspirée de celle de l’Antiquité grecque. C’est à l’aide des rayons du soleil dans un miroir parabolique que la flamme est allumée.

Si la première flamme olympique des jeux modernes a été allumée en 1928 aux JO d’été à Amsterdam (Pays-Bas), le relais de la torche a été instauré aux JO d’été de 1936 à Berlin (Allemagne). Le premier athlète à avoir allumé la coupe olympique lors de la cérémonie d'ouverture, le 1er août 1936, est l'allemand Siegfried Eifrig.