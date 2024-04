JO 2024 : pourquoi les spectateurs seront-ils assis sur des rails de la SNCF ?

À moins de 100 jours de l'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, la SNCF a fourni des milliers de traverses, des blocs de béton servant habituellement à maintenir les rails, qui seront notamment utilisés pour la construction du stade de la Concorde.

Des tonnes de béton qui vont faire peau neuve. Alors que Paris s'apprête à recevoir le monde dans moins de 100 jours à l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques 2024, plusieurs infrastructures se montent, d'autres sont en passe d'être bientôt achevées. En l'occurrence, le parc urbain La Concorde, installé d'ici à l'été prochain sur la place éponyme, se construit petit à petit depuis le début du mois d'avril.

Sur ce chantier, des traverses ferroviaires, ces blocs de bétons ou de bois qui sont visibles en parrallèle des rails et qui servent justement à maintenir les rails fixes, ont été fournies par SNCF Réseau aux équipes de Paris 2024.

Ces blocs de bétons serviront notamment à lester les tribunes, qui accueilleront des milliers de spectateurs devant les épreuves de BMX freestyle, de skateboard ou encore de basketball 3 contre 3 à partir de juillet.

Des matériaux réutilisés

Au total, sur l'ensemble des sites de compétition, SNCF Réseau fournira 8.500 traverses de béton, soit l'équivalent de 2.600 tonnes en moins à produire pour les besoins des différents chantiers à Paris et en Ile-de-France.

Une opération gagnant-gagnant puisque SNCF Réseau récupère entre 5 et 10 euros par blocs de béton devenus vieillissants pour l'utilisation ferroviaire, ainsi que pour les équipes de la Solideo, qui réalisent les travaux sur les sites de Paris 2024, évitant une production de 400 tonnes de CO2 issues de la fabrication de blocs de bétons.

En plus du parc urbain La Concorde, qui sera démonté après les JOP 2024, les traverses de béton serviront également pour les infrastructures de la place du Trocadéro, où sera installé le «parc des champions», ou encore sur le site de Vaires-sur-Marne, où se dérouleront les épreuves olympiques et paralympiques de kayak et de canoë.