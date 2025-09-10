«Missile Rabbin» : un propriétaire de panneaux publicitaires jugé avoir affiché une caricature antisémite montrant un missile avec une tête de rabbin

Ce mercredi 10 septembre, un propriétaire de panneaux publicitaires doit comparaître devant le tribunal correctionnel de Toulon. Il est jugé pour «provocation à la haine» après avoir affiché une caricature montrant un missile avec une tête de rabbin.

Un acte antisémite. Après une plainte déposée par le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) Marseille-Provence en juin 2025, un propriétaire de panneaux publicitaires doit comparaître devant la justice à Toulon ce mercredi 10 septembre.

Soupçonné d’être à l’origine d’une «caricature antisémite explicitement dirigée contre les juifs», selon les mots du Crif, l’homme va devoir s’expliquer sur deux panneaux publicitaires où a été exposée une caricature montrant un missile avec une tête de rabbin. On pouvait également lire la phrase suivante sur les panneaux publicitaires : «Missile Rabbin, pour écoles, hôpitaux, etc…».

Cette caricature a été affichée à Toulon mais également à La Seyne-sur-Mer. Elle a poussé le Crif de Marseille Provence à déposer plainte pour «provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, à l’égard d’un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une religion déterminée».

C’est à la suite de ce signalement que le préfet du Var a saisi le procureur de la République de Toulon conformément à l’article 40 du Code de procédure pénale. «En République, aucune idéologie de haine ne saurait bénéficier de l’impunité. Cette propagande digne des heures les plus sombres de l’Histoire ne relève ni de la caricature ni de la satire, mais bien d’un appel abject à la haine et à la violence», a réagi le Crif.