JO 2024 : le prix du ticket de métro à Paris va doubler durant la période

À quelques mois du début des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, Ile-de-France Mobilités a annoncé ce lundi une hausse des prix dans les transports franciliens du 20 juillet au 8 septembre 2024.

Les prix vont augmenter sur la période. Ile-de-France Mobilités a détaillé ce lundi 27 novembre la grille de tarification des transports en commun pratiquée durant les JO de Paris 2024 organisés en France du 26 juillet au 8 septembre.

Ainsi, le 20 juillet prochain, soit quelques jours avant le début des épreuves, le ticket carton de métro passera de 2,10 euros l'unité à 4 euros. Le prix du ticket de train/RER augmentera quant à lui à 6 euros à l'unité, et 4,8 euros en carnet de 10 titres.

Valérie Pécresse, présidente d'Ile-de-France Mobilités et de la région Ile-de-France a justifié cette hausse des prix en raison d'une «augmentation considérable de l'offre de transports, qui ne doit pas être assumée par les Franciliennes et les Franciliens», a-t-elle précisé dans une vidéo postée sur son compte X.

Un passe «Paris 2024»

La présidente d'IDFM a également annoncé la création d'un passe «Paris 2024» affiché à 16 euros par jour pour un billet à l'unité, et 70 euros la semaine en choisissant ce forfait. «Cela correspond à 10 euros par jour tandis qu'à Londres, le seul réseau comparable à celui de Paris en Europe, le passe coûte 23 euros par jour», se félicite l'organisme des transports francilien.

Ce passe permettra à l'ayant droit de circuler librement dans les différents transports en commun franciliens (y compris les aéroports et Orly Val), et pourra être acheté dès janvier 2024, afin de prévoir ses itinéraires dans la capitale et en Ile-de-France en avance.

Valérie Pécresse a toutefois assuré que les détenteurs d'un «passe Navigo annuel ou mensuel, un passe imagine'R ou un passe senior ne seront concernés par ces augmentations tarifaires». IDFM a enfin conseillé à ceux qui utilisent les transports en commun de manière occasionnelle, d'acheter des titres avant le 20 juillet prochain, pour ne pas subir l'augmentation des prix du ticket sur la période olympique.