Kendji Girac grièvement blessé par balle : Cyril Hanouna, Claudio Capéo… Les réactions se multiplient après le drame

Après l’annonce de la blessure par balle du chanteur de 27 ans, Kendji Girac, les réactions se sont multipliées, à commencer par le célèbre animateur de Touche Pas à Mon Poste (TPMP) Cyril Hanouna, ou encore le chanteur Claudio Capéo.

Dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22 avril, le chanteur de 27 ans, Kendji Girac, a été blessé par balle sur une aire destinée à la communauté des gens du voyage à Biscarrosse, dans les Landes. Transporté vers un centre hospitalier de Bordeaux, l’interprète de «Color Gitano» se trouvait, un temps, dans un état grave et son pronostic vital était engagé.

Depuis l’annonce de la blessure du chanteur, révélé dans The Voice, les réactions se sont multipliées sur les réseaux sociaux ou dans les médias, à commencer par le célèbre animateur de l’émission Touche Pas à Mon Poste (TPMP) sur C8, Cyril Hanouna, qui a réagi en direct sur CNEWS.

«Avec mon équipe, nous sommes tous choqués parce que Kendji Girac est vraiment un proche. On est tous abasourdis. C’est un garçon d’une gentillesse incroyable. Il est toujours souriant et toujours prêt à aider tout le monde», a confié Cyril Hanouna.

«Aujourd’hui, on est tous inquiets et on espère que Kendji va s’en sortir. On essaye également de savoir ce qu’il s’est passé. C’est quelqu’un que j’aime très profondément», a-t-il ajouté.

Cyril Hanouna s’exprime après la grave blessure par balle de Kendji Girac : «On est tous choqués, tous inquiets, je le considère dans le métier comme mon petit frère», dans #HDPros pic.twitter.com/AJ7Is71VxQ — CNEWS (@CNEWS) April 22, 2024

Le chanteur Claudio Capéo, avec qui Kendji Girac a réalisé le tube «Que Dieu me pardonne» en 2018, a également apporté son soutien à l’artiste de 27 ans sur le réseau social Instagram. «Je pense fort à toi mon Kendji», a-t-il écrit, accompagnant sa story d’une photo de lui, sur scène, avec le vainqueur de la saison 3 de «The Voice».

Halène Larrezet, maire de Biscarrosse, où se trouvait Kendji Girac depuis plusieurs jours, a aussi réagi à l’annonce de la blessure par balle du chanteur.

«Espérant que toute la lumière sera rapidement faite sur cette affaire par les services de Gendarmerie à pied d’œuvre depuis l’aube, je veux souhaiter, au nom de l’équipe municipale et en mon nom personnel, un prompt rétablissement à Kendji Girac dont le pronostic vital ne serait plus engagé, et remercier l’ensemble des acteurs de la sécurité et des secours mobilisés sur cette intervention.

Outre l’élue, plusieurs villes de Dordogne, d’où est originaire Kendji Girac, ont souhaité un «bon rétablissement» à l’artiste. «La ville de Saint-Astier souhaite un bon rétablissement au chanteur Kendji Girac», a tweeté le compte X de la commune.

La ville de Saint-Astier souhaite un bon rétablissement au chanteur Kendji Girac pic.twitter.com/Rs3V7Vk2A0 — Mairie de St-Astier (@VilleStAstier) April 22, 2024

La commune voisine de Bergerac, où le chanteur a vécu, lui a également adressé un vœu similaire sur le réseau social X, accompagnant sa publication d’une photo du 1er concert de l’artiste datant du 17 mai 2014, à Bergerac, «devant plus de 5.000 personnes».