Loi immigration : régularisations, expulsions, aides sociales sous conditions... Que contient le texte ?

Portée par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, la loi immigration a été approuvée ce mardi 19 décembre par le Parlement. Voici ce qu'elle contient.

Les débats ont été houleux entre la droite et la gauche, et l'exécutif en ressort plus qu'affaibli. La loi immigration a été approuvée ce mardi 19 décembre après un ultime vote (349 voix pour et 186 voix contre, sur 573 votants) à l'Assemblée nationale.

Cette loi portée par le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin a en effet largement été étoffée, avant son vote. Invité ce mercredi 20 décembre sur CNEWS, le patron des sénateurs Les Républicains, Bruno Retailleau, a même souligné un «texte de la droite du Sénat». Le point sur ce que contient cette loi immigration.

Prestations sociales et aide médicale d'état (ame)

Un des principaux points de cette loi est lié au versement des prestations sociales et à l'aide médicale d'Etat. Si le texte adopté ne contient pas la suppression de l'AME, que la droite dans son ensemble voulait voir être supprimée, la préférence nationale semble avoir été priorisée dans l'obtention des prestations sociales.

Ainsi, le texte voté favorablement hier prévoit que les personnes étrangères non européennes en situation régulière puissent bénéficier des prestations sociales seulement si elles travaillent en France. Pour les personnes inactives, un délai de résidence de cinq ans sur le sol français sera nécessaire pour obtenir le versement des prestations sociales.

Dans un sondage CSA pour CNEWS rendu public ce mercredi 20 décembre, 71% des Français se prononcent en faveur d'une préférence nationale, en matière d’emploi, de logement, d’allocations sociales et familiales.

Régularisation des travailleurs sans-papiers

Concernant le statut des travailleurs en situation irrégulière, le texte voté ce mardi 19 décembre propose la création d'un titre de séjour spécifique pour les métiers dits «en tension».

Le demandeur devra alors avoir exercé douze mois de travail dans un métier en tension au cours des vingt-quatre derniers mois au lieu des huit prévus à l'origine par le gouvernement. Toutefois, le titre de séjour sera délivré au travailleur sans-papiers sous condition de trois ans de résidence dans l'Hexagone.

La situation des étudiants étrangers

Pour les étudiants étrangers venus en France dans le cadre de leur formation, ce texte adopté par le Parlement présente deux mesures d'ores-et-déjà contestées. La première réside dans l’instauration de quotas pour réguler le nombre d'entrée d'étudiants étrangers sur le sol français.

La deuxième mesure correspond à la mise en place d'une «caution de retour» à déposer par ces étudiants étrangers lors de la demande du titre de séjour. Plusieurs directeurs de grandes écoles ont dénoncé cette pratique dans une tribune publiée hier chez nos confrères du Parisien.

FaciliTer les expulsions

Le délit de séjour irrégulier est rétabli par ce texte voté ce mardi soir, fixant la peine à 3.750 euros.

L'expulsion du territoire sera facilitée pour les personnes migrantes condamnées par la justice pour des faits (délits ou crimes) punis par des peines de prison égales ou supérieures à trois ans.

droit du sol et Durcissement du regroupement familial

Enfin, parmi la «centaine» de points détaillés dans cette loi dépeint comme «un texte de la droite du Sénat» par Bruno Retailleau au micro de Sonia Mabrouk ce mercredi, le regroupement familial

Le texte de loi met également fin à l'automaticité de l’obtention de la nationalité française à la majorité pour les personnes nées en France de parents étrangers. La demande de nationalité devra être adressée par l'individu entre ses 16 et 18 ans. La naturalisation de la personne étrangère se verra impossible en cas de condamnation pour crimes.

Enfin, celle loi votée par favorablement par 349 députés sur 573 votants hier durcit la possibilité du regroupement familial. Désormais, selon le texte, le demandeur pourra formuler celle-ci après une durée de séjour minimale de vingt-quatre mois (pour dix-huit mois avant) et justifier de ressources «régulières et suffisantes», ainsi qu'un conjoint âgé à minimat de 21 ans (contre 18 ans avant).