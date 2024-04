Mohamed Tataïat : le tribunal administratif valide l’expulsion de l’imam toulousain vers l'Algérie

Ce mardi 23 avril, le tribunal administratif a validé l'expulsion de l'imam toulousain Mohamed Tataïat vers l'Algérie, demandée par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, a appris CNEWS de source proche du dossier.

«Un intérêt impérieux de préservation de l'ordre public et de l'ordre social». Pour ce motif, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait demandé l'expulsion de l'imam toulousain Mohamed Tataïat vers l'Algérie, qui a été validée ce mardi par le tribunal administratif, d'après une source proche du dossier à CNEWS.

Le tribunal a estimé dans son ordonnance «que les propos qu'il a proférés constituent une provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine et à la violence contre un groupe de personnes - en l'espèce, les Juifs -, et revêtent une résonance et une gravité particulières depuis l'attaque du 7 octobre 2023 menée par le Hamas à l'encontre d'Israël».

Confirmation par la justice de l’expulsion d’un « imam » de Toulouse, prêcheur de haine et déjà condamné par la justice. Nous ne laisserons pas les discours obscurantistes se tenir dans notre pays. Fermeté. https://t.co/lI9BTm4UOK — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) April 23, 2024

Selon le ministère de l’Intérieur, les propos pour lesquels l'imam a été condamné «peuvent constituer le terreau d'une radicalisation et de passages à l'acte violents dans le contexte actuel». Gérald Darmanin s'était notamment satisfait vendredi sur X, qu'«une nouvelle fois, la loi immigration (ait permis) d'expulser dans son pays d'origine en moins de 24 heures un imam de Toulouse, prêcheur de haine et condamné par la justice».

Il avait demandé la nationalité française

Cet homme de 61 ans, est arrivé en France en 1985 comme imam détaché algérien. Père de 4 enfants, en 2002, puis en 2007, il avait demandé la nationalité française, qui lui avait été refusée à deux reprises. Selon le ministère de l’Intérieur, ce refus est dû à «l’absence d’effort d’intégration, caractérisé par sa maîtrise insuffisante de la langue française, l’ensemble de ses prêches étant délivrés en arabe».

Comme l’a indiqué Gérald Darmanin, qui avait demandé l'expulsion de l'imam toulousain, Mohamed Tataïat est considéré comme un «prêcheur de haine» et le religieux avait déjà été condamné par la justice pour antisémitisme. Les faits remontent en effet en juin 2018. À l’époque, le préfet de la Haute-Garonne avait signalé des propos tenus par l'imam datant du 15 décembre 2017 à la mosquée d’En-Nour.

Selon les autorités, ceux-ci ont été considérés comme «une provocation à la haine et à la discrimination à l’égard des juifs» et une plainte avait été déposée par plusieurs associations de lutte contre le racisme et l’antisémitisme. Le 31 août 2022, le religieux avait été condamné par la cour d'appel de Toulouse à quatre mois de prison avec sursis pour ce prêche. Le 19 décembre dernier, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’imam, rendant ainsi sa condamnation définitive. Le 5 avril, Gérald Darmanin signait son arrêté d'expulsion.