Supercentenaires : qui sont ces Français qui vivent au-delà de 110 ans ?

Les «plus que centenaires», soit les personnes qui vivent au-delà de 100 ans, ainsi que les «supercentenaires», qui dépassent les 110 ans, sont de plus en plus nombreux en France. Alimentation saine, progrès de la médecine, ou encore hausse de l’espérance de vie… Voici les raisons qui expliquent ce phénomène.

Selon une étude de l'Institut national d'études démographiques (Ined) publiée ce mercredi, les centenaires sont de plus en plus nombreux en France, avec notamment une forte augmentation des «plus que centenaires» et des «supercentenaires». Au 1er janvier 2023, on dénombrait ainsi près de 31.000 personnes de plus de 100 ans parmi lesquelles 2.000 personnes de 105 ans ou plus et 39 personnes de 110 ans ou plus, dont 38 femmes.

«On assiste à une hausse spectaculaire du nombre des très âgés, même si bien sûr d'un point de vue démographique, cela reste négligeable», explique la démographe France Meslé, une des auteurs de l’étude. Les centenaires sont par exemple 30 fois plus nombreux qu’en 1970, précise également l’étude.

Une majorité de femmes, souvent aux Antilles

Dans le détail, si la grande majorité des centenaires sont des femmes (86%), leur prépondérance est encore plus importante pour les 105 ans et plus (plus de 90% en 2020) et «spectaculaire» chez les supercentenaires (38 sur 39). Selon l’étude, leur profil est souvent similaire : une femme qui fait des petits métiers assez durs en plein air (agricultrice, éleveuse…) et qui a bénéficié d’une alimentation saine basée sur des produits non transformés.

Concernant la répartition démographique de ces centenaires, aucun département ne se détache vraiment en Métropole. En revanche, l’étude révèle «une étonnante sur-représentation des plus de 105 ans et surtout des plus de 110 ans dans les Antilles». «Proportionnellement à la population, on trouve près de huit fois plus de supercentenaires en Guadeloupe et en Martinique qu'en France hexagonale», précisent les chercheurs, qui estiment qu’il n’y a «pas d’explications claires» à ce phénomène, en avançant toutefois quelques pistes.

Les chercheurs ont ainsi exploré certaines pistes qui demandent à être «vérifiées» comme la «spécificité du peuplement de ces îles, essentiellement constitué de descendants d’esclaves ayant souffert de la traite négrière». «Ces conditions extrêmes ont pu conduire à une sélection des plus robustes et, ce faisant, peut-être celle de gènes de la longévité», notent les chercheurs.

Une doyenne supposée de 117 ans

La France, qui affiche l'espérance de vie la plus élevée de l'UE pour les femmes (85,2 ans en 2022), était le pays comptant le plus de centenaires en Europe l'an passé, selon l'Insee. René Debove, 101 ans, en fait partie, avec sa femme Denise, 100 ans, avec qui il est marié depuis 82 ans. La doyenne française supposée, Marie-Rose Tessier, qui vit dans un Ehpad des Sables-d'Olonne, en Vendée, va fêter le 21 mai ses 114 ans.

Au niveau mondial, la doyenne supposée est Maria Branyas Morera, née aux Etats-Unis et qui vit en Espagne, et affiche 117 ans, selon l'organisation californienne GRG (Gerontology Research Group). La Française Jeanne Calment, décédée à 122 ans en 1997, est la personne ayant vécu le plus longtemps dans l'Histoire, selon le Guiness World Records.