«Il faut oser casser les barrières et pousser les portes» : les agricultrices luttent pour l'égalité des genres dans le monde agricole

Longtemps mises à l'écart, et pourtant indispensables au renouvellement d’une profession en proie à une crise démographique inédite, les agricultrices demeurent confrontées aux inégalités de genre, malgré des avancées statutaires qu’elles ont su arracher au fil des années. À l’occasion du 60e Salon de l’Agriculture, CNEWS est allé à la rencontre de trois d’entre elles, aux parcours différents mais aux problématiques similaires.

Elles s’appellent Valène Écorce, Delphine Chamard et Lise Trigosse. Les deux premières sont éleveuses, et représentantes du collectif «Les Bottées», une coopérative composée d’une vingtaine d’agricultrices, issues de Vendée et de Charente-Maritime, tandis que la troisième est étudiante, en lycée agricole, et en passe de reprendre l’exploitation familiale, une ferme de 80 bêtes sur le plateau de l’Aubrac, en Lozère. Toutes les trois ont un objectif commun : rendre visibles les femmes dans ce milieu majoritairement masculin et prouver qu'une femme a autant sa place qu'un homme sur une exploitation.

«L’idée c’est de montrer que les femmes peuvent être agricultrices, et diriger une exploitation. Aujourd’hui elles sont formées, comme les hommes, et elles doivent prendre confiance en elles pour ne plus hésiter à s’installer, à se former si ce n’est pas le cas, et à communiquer, où à s’engager dans des coopératives», avance Delphine Chamard, 34 ans, installée depuis 2019 et responsable d’une exploitation de 35 vaches de race Limousine, ainsi que d’un élevage de poules pondeuses reproductrices, le seul de sa région (Charente Maritime).

«C'est aussi ça le but du collectif "Les Bottées", on aime rappeler que nous sommes un groupe de "Positives Agricultrices" de la coopérative agricole Cavac, animées par la volonté de promouvoir la féminisation en agriculture. Nous sommes des femmes avec des parcours très variés, mais ce que nous voulons c'est sensibiliser notre écosystème à l’enjeu de la féminisation. Nous sommes convaincues que la féminisation profite tant aux hommes qu’aux femmes», ajoute Delphine Chamard.

«Il faut oser. Il ne faut plus se poser de questions. C’est vrai que parfois, dans nos exploitations, on entend encore des commerciaux nous demander "Il est où le patron ?" car certains ont du mal à imaginer qu’une femme puisse être cheffe d’une exploitation. Mais on voit quand même que ça s’améliore d’année en année, ça progresse, y compris dans les lieux de formation, où l’on voit de plus en plus de jeunes filles», abonde Valène Écorce, cunicultrice en Vendée.

45% de filles dans l'enseignement agricole

En effet, il existe une véritable évolution positive de la place des filles dans l’enseignement agricole. Ce dernier, qui regroupe l’enseignement technique agricole (jusqu’au bac ou BTSA) et l’enseignement supérieur agronomique, vétérinaire et de paysage, compte 154.000 élèves et 43.000 apprentis. Parmi eux, selon les chiffres du ministère de l’Agriculture, 55% sont des garçons et 45% sont des filles.

Par ailleurs, en 1975, 20% des étudiants de l’enseignement supérieur agricole long (études agronomiques, vétérinaires et de paysage) étaient des femmes. En 2020, elles représentaient 62% des effectifs. Concernant l’enseignement technique : à la rentrée 2020, les filles représentaient 48,6% des effectifs des élèves, des apprentis et des étudiants de l’enseignement supérieur agricole court (BTSA).

Un véritable développement de l’intérêt des jeunes filles pour le monde agricole confirmé par Lise Trigosse, bientôt 18 ans et étudiante en classe de première en Bac Pro CGEA (Conduite et gestion d’une entreprise agricole). «Nous sommes huit filles sur treize dans ma classe, et de mon côté, même si j’avais d’abord envisagé une autre formation, je me suis rapidement tourné vers le monde agricole, notamment pour avoir la possibilité de travailler en famille et de reprendre l’exploitation familiale», a-t-elle affirmé.

Pour la jeune femme, comme pour beaucoup d'étudiants, c’est pendant la période du Covid-19 que sa réflexion a évolué. «Pendant cette longue pause, j’ai eu le temps de bien réfléchir et j’ai choisi de reprendre l’exploitation. Je passais beaucoup de temps à aider mes parents, cela m’a plu et j’ai décidé de continuer sur cette voie», détaille l’étudiante. Mais si Lise Trigosse peut aisément faire le choix de se tourner vers le monde agricole, c’est aussi parce que le statut des femmes dans le milieu a beaucoup évolué.

un chef d'exploitation sur quatre est une femme

Si les femmes ont depuis toujours joué un rôle crucial dans la vie des exploitations, celui-ci n’a pas toujours été reconnu comme tel. Jusqu'au début des années 1960, le rôle de la femme dans l'agriculture n'était pas considéré. Le terme d'agricultrice n'existait pas. Il n'est rentré dans le dictionnaire français qu'en 1961. Aujourd’hui, elles restent minoritaires en tant qu’agricultrices à part entière et leur proportion stagne depuis quelques années même si leur place dans le monde agricole a nettement évolué. Désormais, elles sont devenues des «actrices» incontournables du paysage agricole, tant parmi les chefs d’exploitations, que parmi les salariés.

Et les chiffres parlent d’eux-mêmes : selon le ministère de l'Agriculture, en 2023, près d'un chef d’exploitation sur quatre est une femme. Un chiffre qui reste stable ces dernières années (27% en 2016, 25% en 2012) mais qui a considérablement progressé en 50 ans (8% en 1970). Par ailleurs, en 2019, 12,9% de l’ensemble des conjointes (mariées, pacsées ou en concubinage) d’exploitants ou d’entrepreneurs agricoles étaient affiliées en qualité de «conjointes actives» sur l’exploitation ou dans l’entreprise. Un chiffre divisé par deux en dix ans. Les femmes privilégient aujourd'hui le statut de co-exploitant pour travailler sur l'exploitation.

Des inégalités de genre

Malgré ces évolutions, les agricultrices sont toujours confrontées aux inégalités de genre, et de nombreux progrès restent à faire dans le domaine. Comme dans beaucoup d’autres secteurs, les femmes salariées ont des conditions d’emploi plus précaires, avec notamment un important recours au contrat à durée déterminée (CDD). Ainsi, 81,9% des salariées du secteur détenaient un CDD en 2019. Par ailleurs, toujours en 2019, 132.200 femmes d’exploitants étaient considérées «sans statut», c’est-à-dire qu’elles n'étaient ni cheffes, ni collaboratrices d’exploitation. Leur participation à la gestion des exploitations n’était donc pas directement mesurable, mais bien réelle.

Parmi les autres difficultés rencontrées, celle de l’héritage demeure encore en tête de liste. En effet, traditionnellement, lorsqu’il y a un frère dans la fratrie d'une famille de paysans, il apparaît encore comme naturel qu’il soit l’attributaire de l’exploitation. De fait, les femmes issues du monde agricole se retrouvent donc souvent lésées, avec moins de biens fonciers, et avec comme corollaire fréquent le fait que beaucoup d’entre elles épousent un agriculteur.

Enfin, si le secteur de la production agricole emploie 373.700 femmes, un effectif en très légère hausse de 0,2% par rapport à 2018, mais en léger recul de 6,6% depuis 10 ans, elles représentent tout de même 116.150 emplois équivalents temps plein et 35,4% des salariés du secteur. Un chiffre qui, lui, est en progression. «Il faut oser casser les barrières et pousser les portes. Nous ne devons plus douter de nous-mêmes», conclut Delphine Chamard.