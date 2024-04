Sondage : 67% des Français favorables à l’expulsion des migrants illégaux vers un pays tiers comme le Rwanda

Selon un sondage CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, dévoilé ce jeudi 25 avril, plus de six Français sur dix (67%) souhaitent que la France adopte une mesure similaire à celle qu'a prise le Royaume-Uni, qui entend expulser vers le Rwanda les migrants entrés illégalement sur son sol.

La décision prise outre-Manche semble vue d'un bon oeil depuis l'Hexagone. Dans la nuit du lundi 22 au mardi 23 avril, le Parlement britannique a approuvé le projet de loi approuvant l'expulsion vers le Rwanda de demandeurs d'asile entrés illégalement au Royaume-Uni, peu importe leur pays d'origine.

Un sondage CSA réalisé pour CNEWS, Europe 1 et le Journal du Dimanche, et dévoilé ce jeudi, indique que 67% des Français se prononcent en faveur d’une mesure similaire en France, tandis que 32% pensent que c’est une mauvaise idée, et que 1% ne se prononcent pas.

© CNEWS

Suivant la proximité politique des sondés, parmi les plus ouverts à cette idée, figurent la droite et l'extrême droite. Les sondés proches du Rassemblement national sont 94% à répondre «oui».

Chez les sondés adhérant aux idées des Républicains, l’idée séduit à 88%, et du côté des sympathisants de Renaissance, 67% des sondés se disent pour renvoyer les migrants illégaux vers un pays tiers, à l'instar de ce que compte faire le Royaume-Uni avec le Rwanda.

La droite séduite, la gauche mitigée

Au sein de la gauche, les partisans d'une telle idée sont sensiblement moins nombreux. Les sondés sympathisants de La France insoumise ne sont que 34% en faveur d’une mesure similaire à celle adoptée au Royaume-Uni, tandis que 66% s’y opposent.

Les répondants proches du Parti socialiste sont moins réfractaires (43% de oui) à l’idée d'expulser vers un pays défini les migrants illégaux présents en France, tout comme les sympathisants d’Europe Écologie/Les Verts (42% de oui).

En ce qui concerne les écarts générationnels, ils ne sont pas très prononcés. Les sondés de 18 à 24 ans sont majoritairement favorables (62%) à ce type d'expulsion, comme leurs aînés de 25 à 34 ans (63%).

Le pourcentage augmente légèrement chez les 35 à 49 ans (68%) et culmine à 73% de «oui» chez les sondés âgés de 50 à 64 ans.

Le genre et la classe sociale ne provoquent pas vraiment de divergences. Au contraire les sondés CSP+, CSP- et inactifs sont unanimement favorables à 67% à l’expulsion vers un pays tiers, des migrants dont la présence est illégale en France.

Enfin, 66% des hommes et 68% des femmes approuvent cette idée, avec 1% qui ne se prononcent pas du côté des sondés masculins.

L'ONU et l'Église anglicane remontées

Annoncé il y a deux ans par le gouvernement conservateur de Rishi Sunak, le projet de loi a été présenté comme une mesure phare de sa politique de lutte contre l'immigration clandestine.

Lundi 22 avril, Rishi Sunak a affirmé que son gouvernement était «prêt» à expulser des demandeurs d'asile vers le Rwanda d'ici dix à douze semaines, une fois la loi adoptée : «Aucune cour étrangère ne nous empêchera de faire décoller les avions», avait ajouté le Premier ministre britannique.

Pour cause, ce projet de loi de son gouvernement est vivement critiqué par le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk, qui estime qu'il va «à l'encontre des principes fondamentaux des droits humains».

Plusieurs associations britanniques d'aides aux migrants s’y opposent, ainsi que de nombreuses personnalités de la classe politique, à commencer par l'opposition travailliste. Le chef de l’Église anglicane a également exprimé son désaccord.

*Sondage réalisé par questionnaire auto-administré en ligne, les 23 et 24 avril, auprès d’un échantillon représentatif de 1.011 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.