Orages : voici les 36 départements placés en vigilance jaune ce samedi

Ce samedi 27 avril, Météo-France a placé 36 départements en vigilance jaune pour orage. L’alerte concerne principalement le nord et le centre du pays.

Rien de très beau ce week-end. 36 départements ont été placés en vigilance jaune par Météo France ce samedi. Le service officiel de la météorologie indique un risque marqué de phénomènes tourbillonnaires ponctuels, un peu partout dans l’Hexagone.

En outre, ces orages devraient être associés à de lourdes pluies et, dans certains départements tels que le Pas-de-Calais et la Somme, à des crues. «Ces orages présenteront une activité électrique intense, pouvant occasionner des violentes rafales de vent (de l'ordre de 80 à 100 km/h), de fortes précipitations et des chutes de grêles», confirme Météo-France.

© Météo-France

Sont notamment concernés par cette vigilance dans le sud-est les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, le Tarn, l'Aveyron, le Cantal, et la Corrèze.

Dans le centre et l'ouest, le Puy-de-Dôme, la Haute-Vienne, la Creuse, la Charente-Maritime, la Vendée, les Deux-Sèvres, la Vienne, l'Indre, le Cher, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, le Loiret sont également touchés par ce phénomène.

Enfin, dans le quart nord-ouest, ce sont la Sarthe, la Mayenne, l'Orne, l'Eure-et-Loir, la Seine-et-Marne, l'Essonne, les Yvelines, Paris, le Val-d'Oise, l'Eure, la Seine-Maritime, l'Oise, l'Aisne, la Somme et le Pas-de-Calais qui sont placés sous vigilance jaune.

À savoir que la vigilance a été accrue au niveau orange dans huit départements jusqu'à ce soir. Seule consolation, les températures seront de saison, avec une maximale de 23 °C à Ajaccio et une minimale de 11 °C à Rennes.