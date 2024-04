Gens du voyage : 27.000 personnes attendues pour le rassemblement évangélique de Nevoy ce samedi

Pour un peu plus d'une semaine, dès ce samedi, plusieurs milliers de personnes issues de la communauté des gens du voyage se rassemblent pour un événement religieux à Nevoy, près de Gien (Loiret).

Une tradition. Organisé chaque année depuis 1987, le rassemblement évangélique Vie et Lumière ouvre ses portes ce samedi 27 avril jusqu’au dimanche 5 mai à Nevoy dans le Loiret. Alors que l’événement a connu une affluence sans précédent l’année dernière – près de 40.000 personnes -, pour l’édition 2024, une jauge de 27.000 pèlerins a été fixée par la préfecture du Loiret. Et pour cause, l’afflux massif de population pourrait dépasser les capacités d’accueil du terrain de l’association Vie et Lumière et des infrastructures environnantes.

Ainsi, dès le mois de janvier, plusieurs réunions ont été organisées par le ministère de l'Intérieur et la préfecture pour assurer le bon déroulement de ce groupement religieux. «Notre objectif commun est que ce rassemblement se passe le mieux possible» et «dans le respect mutuel», a affirmé la préfète de la région Centre-Val de Loire, en présentant le dispositif autour de ce rassemblement de tziganes évangéliques.

Un dispositif strict mis en place

Trois unités de force mobile, soit 400 gendarmes seront mobilisées, ainsi que quatre motos tout-terrain, «une escouade équestre de six cavaliers» et des équipes cynophiles, selon les autorités. Trois bornes d'eau et 35 boutons d'alerte seront également déployés. En outre, parmi les mesures mises en place : plus de toilettes, l’installation de 33 ralentisseurs, de meilleures règles de stationnement, ainsi que le financement d'un poste médical avancé et un engagement «à indemniser toute dégradation subie par les collectivités».

L'association évangélique Vie et Lumière a par ailleurs signé une convention pour «tenir compte des désagréments et tensions qui se sont exprimées l'an dernier» en apportant «des garanties que ça se passera mieux», a précisé la procureur. En effet, l'année dernière le rassemblement «a pris une dimension exceptionnelle qui nous a un peu échappé», a reconnu lors de la conférence de presse Francis Cammal, maire de Gien, limitrophe de Nevoy.

Plusieurs élus du Loiret avaient alors appelé l’Etat à «prendre ses responsabilités» face aux nuisances subies par les riverains. Vie et Lumière, qui a tenu un second rassemblement en septembre 2023 à Grostenquin (Moselle), a accepté de n'avoir qu'un seul rassemblement cette année «du fait des JO».