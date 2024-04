La convention de la Licra délocalisée à cause d'un blocage à Sciences Po Reims

La convention nationale de la Licra, prévue samedi sur le campus de Sciences Po à Reims, a été délocalisée à l'hôtel de ville en raison d'un blocage du campus en soutien à la cause palestinienne.

Après Sciences Po Paris, c'est au tour de Sciences Po Reims d'être touché par une mobilisation propalestinienne. La Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra) organise de vendredi à dimanche sa 52e convention nationale sur le thème de l'immigration en Europe.

Des tables rondes et débats étaient prévus sur le campus rémois de la grande école parisienne. Mais des étudiants et militants, qui avaient manifesté vendredi, ont décidé samedi matin d'occuper les lieux pour critiquer les exactions d'Israël à Gaza, et demander des sanctions contre l'Etat hébreu. Un drapeau palestinien a été accroché sur la porte de l'établissement, selon des images diffusées sur les réseaux sociaux.

La Licra a déploré sur X un blocage organisé selon elle «par des étudiants soutenus par» des élus LFI, critiquant des «méthodes liberticides (...) inacceptables». Dans un communiqué publié samedi, elle a appelé «à un sursaut énergique de la direction de l'école Sciences Po et à une réaction ferme des pouvoirs publics», estimant que «l'antisionisme radical est vecteur d'antisémitisme».

La LICRA empêchée de débattre de l’immigration à @sciencespo Reims ! Un blocage organisé par des étudiants soutenus par Zabbaou Liman, élue #LFI.



Ces méthodes liberticides sont inacceptables. L’idéologie tue l’esprit républicain. cc @ArnaudRobinet #SciencesPo https://t.co/FBb8afB5oZ pic.twitter.com/negR6f7iNl — Licra (@_LICRA_) April 27, 2024

Ces mobilisations font suite à des mouvements sur des campus universitaires aux Etats-Unis, où des étudiants ont organisé manifestations et sit-in pour réclamer la fin de la guerre à Gaza et que leurs établissements rompent toute collaboration avec Israël.

gabriel attal déplore un «spectacle navrant»

Le Premier ministre français Gabriel Attal a affirmé samedi qu'il «n'y aura jamais de droit au blocage» dans les universités, déplorant «le spectacle navrant» de l'occupation partielle du campus parisien par des manifestants propalestiniens vendredi, qui a tourné au face à face tendu avec d'autres manifestants pro-Israël.

La situation s'était apaisée vendredi soir à Paris, la direction de Sciences Po Paris ayant annoncé la suspension de procédures disciplinaires et l'organisation d'un débat interne la semaine prochaine.