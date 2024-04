Manifestation pro-palestinienne à Sciences Po Paris : les étudiants disent «des sottises», selon Michel Onfray

Des étudiants pro-palestiniens se sont mobilisés devant Sciences Po Paris dès ce jeudi 26 avril. Sur le plateau de CNEWS, Michel Onfray a mis en doute la conscience politique de ces militants, et leur manque de connaissance du conflit israélo-palestinien.

Alors que quelques dizaines d’étudiants se sont mobilisés pour défendre la cause palestinienne, depuis jeudi 26 avril, devant et au sein de l'école Science Po Paris, Michel Onfray, présent ce samedi sur le plateau de CNEWS en compagnie de Laurence Ferrari, s'est demandé si les étudiants connaissaient réellement la nature du conflit et les raisons de leur manifestation. «Cela serait bien de savoir où en sont les étudiants en matière de culture historique pour pouvoir être légitime de manifester et de dire ce qu’ils pensent, c’est-à-dire des sottises», a déclaré Michel Onfray.

«Il n’y a pas de génocide comme le pensent les pro-Palestiniens»

Il a ainsi expliqué ces manifestations par le phénomène de politisation des écoles et des universités, présent même à l’époque de leur création. Il prend pour exemple le Collège de France sous le roi François 1er (1530) ,et explique qu'il a été créé pour des raisons politiques.

Il a poursuivi en affirmant qu’il n’y a actuellement pas de génocide comme pensent ces pro-Palestiniens. «Il n’y a pas chez Benyamin Netanyahou, l’idée de détruire. Si c'était le cas, une bombe nucléaire et l’affaire est réglée. Dans ce cas, on parlerait de génocide comme Hiroshima et Nagasaki», a-t-il poursuivi.