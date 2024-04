Le Mémorial de la Shoah rend hommage à 4.000 victimes juives grâce à un nouveau monument numérique et évolutif

Le Mémorial de la Shoah va inaugurer ce dimanche un nouveau monument numérique. Il rend hommage aux 4.000 victimes jusqu'ici tombées dans l'oubli et est amené à évoluer.

Ils sont 4.000 et leurs noms figurent désormais dans la crypte du Mémorial de la Shoah, à Paris. Des enfants, des femmes et des hommes juifs, tués par la barbarie nazie durant la Seconde guerre mondiale et dont l'établissement perpétue la mémoire grâce à un nouveau monument numérique inauguré ce dimanche 28 avril.

Cette œuvre a été pensée comme un complément du Mur des Noms, érigé en 2005 et qui rassemble déjà ceux des 76.000 Juifs déportés de France. Selon le Mémorial de la Shoah, ce mémorial numérique vient s'y ajouter afin de rendre hommage à d'autres victimes de la Shoah, toutes «assassinées par les nazis avec la collaboration du gouvernement de l'Etat français et de ses supplétifs».

Ces personnes juives sont mortes dans différentes circonstances et leurs noms n'ont pas été intégrés au premier monument. Il peut s'agir de défunts déportés et morts dans les camps de concentration, mais aussi fusillés comme otages ou comme résistants, exécutés, victimes d’exactions, morts dans les camps d’internement en France, tués dans les combats pour la libération, disparus ou qui se sont suicidés au moment de leur arrestation ou de leur déportation.

Une stèle évolutive

L'idée d'un tel mémorial est née des témoignages de certaines familles après l'inauguration du Mur des Noms. Elles n'y trouvaient pas celui d'un proche décédé durant la Seconde guerre mondiale et exprimaient le besoin de faire vivre sa mémoire, mais aussi de disposer d'un lieu de recueillement.

Inauguré ce dimanche en présence de Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargée des Anciens combattants et de la Mémoire, le monument numérique se présente sous la forme d'une grande stèle sur laquelle défilent les noms, prénoms, dates de naissance et photos des 4.000 victimes identifiées jusqu'ici. Il présente un QR code qui, lorsqu'il est flashé, permet d'accéder directement à ces fichiers sur son téléphone portable.

Cette stèle se veut évolutive et de nouveaux noms pourront être ajoutés en fonction des nouvelles informations transmises par des familles ou récoltées par les équipes en charge des recherches. Karine Taieb, responsable des Archives au Mémorial de la Shoah, assure que le monument sera «synchronisé régulièrement» et encourage les proche des défunts à envoyer tous les documents permettant de faire vivre la mémoire de ces disparus.