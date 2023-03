Devoir de mémoire : la Shoah enseignée par un jeu vidéo

Le jeu vidéo «The Light in the Darkness», créé par Luc Bernard, a pour ambition d’enseigner l’histoire de la Shoah aux plus jeunes, de façon ludique.

Enseigner la Shoah grâce aux jeux vidéo, c'est désormais possible. Tel est le pari pris par Luc Bernard et sa nouvelle création, «The Light in the Darkness», sortie récemment sur ordinateur.

«Je veux que les gens qui sont dans les zones rurales ou défavorisées puissent apprendre sur la Shoah», a-t-il expliqué à CNEWS. «Si vous regardez, nous mettons tous nos efforts sur les musées, qui sont formidables, mais seulement une petite partie de la population peut y aller, ou écouter des survivants parler».

Incarner une famille juive déportée

Dans son jeu vidéo, le joueur incarne ainsi les membres d’une famille juive française originaire de Pologne, qui vit sous le régime collaborationniste de Vichy, jusqu’à leur arrestation en 1942 et leur déportation.

Il est donc proposé de vivre ce que la population juive a vécu à cette époque, et de s’immerger dans un camp de concentration, pour transmettre aux plus jeunes les souffrances vécues.

«Les jeux vidéo sont plus importants que les films ou la musique», estime Luc Bernard. «Ils sont, en quelque sorte, la forme numéro un de divertissement (…) puisque presque tout le monde y joue. Nous devons y parler de choses comme la Shoah et cela permet d’éduquer les gens à ce sujet».