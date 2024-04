Manifestation du 1er-Mai : à quoi s’attendre à Paris ?

Si 120.000 à 150.000 personnes sont attendues dans la France entière pour les mobilisations du 1er-Mai, 15.000 à 30.000 d’entre elles devraient ainsi manifester dans les rues de la capitale. Bien que la situation géopolitique internationale soit alarmante, il se pourrait que les manifestations se montrent «plus apaisées» que par le passé.

Cette année, les manifestations traditionnelles du 1er-Mai sont placées sous le signe d’un contexte géopolitique particulièrement tendu. Cependant, les rassemblements prévus s’annoncent plus apaisés, selon une note du renseignement territorial consultée par CNEWS. En effet, mis à part quelques actions extrémistes avec des déviations possibles de cortèges et risques de projectiles, les autorités sont optimistes.

La raison est simple, en 2023, à cette même période, la France était au cœur d’une crise mémorable tournée autour de la réforme des retraites. Mais aujourd'hui, il n’y a aucun sujet de forte tension nationale qui devrait semer le chaos dans ces mouvements, contrairement à la période de la crise des gilets jaunes en 2019, qui avait entraîné une union importante et avait fédéré une grande partie de la nation.

En 2024, malgré plusieurs tensions liées aux situations géopolitiques en Ukraine ou à Gaza, les organisations syndicales n’ont pas laissé deviner un engouement particulier dans leurs actions. Autre grande différence par rapport à l’an dernier, les syndicats ne défileront pas ensemble.

400 à 800 individus radicaux attendus à Paris

Au total, entre 120.000 et 150.000 personnes sont attendues dans les mouvements partout en France. Les villes dans lesquelles sont répertoriées le plus de participants sont Lyon (5.000), Toulouse (4.100), Lille (3.500), Grenoble, Pau et Perpignan (3.000).

Mais là où les manifestations seront les plus importantes, c’est bien à Paris. Au total, 15.000 à 30.000 participants sont attendus dans les rues de la capitale, dont 400 à 800 individus radicaux, d’après les estimations du renseignement territorial.

Parmi ces éléments perturbateurs, des opposants aux Jeux olympiques risquent notamment de répondre présents, à savoir les collectifs «Saccage 2024» et «Zbeul 2024», qui relaient les appels à participer aux manifestations prévues durant cette journée. Des acteurs de mouvance pro-Palestienne pourraient également se joindre aux cortèges, d’autant plus en raison des mobilisations étudiantes et de «l’ultragauche» qui s’accentuent depuis ces derniers jours.