Élections européennes 2024 : Marine Le Pen entre en campagne au côté de Jordan Bardella ce mercredi à Perpignan

A l’occasion du 1er-Mai, fête du Travail, Jordan Bardella tient ce mercredi un meeting à Perpignan (Pyrénées-Orientales), dans le cadre des élections européennes. Il sera accompagné par Marine Le Pen, également présente sur la liste du Rassemblement national, pour appuyer la candidature du président du parti.

Un rendez-vous très politique pour le Rassemblement national. Ce mercredi 1er mai, jour de la fête du Travail, Jordan Bardella est attendu à Perpignan (Pyrénées-Orientales) pour un meeting, dans le cadre des élections européennes. La tête de liste du RN ne sera cependant pas le seul membre de son parti à prendre la parole.

En effet, ce dimanche, celui-ci a annoncé que Marine Le Pen «allait entrer en campagne» à ses côtés. La triple candidate à la présidentielle occupera ainsi l’avant-dernière position de la liste du Rassemblement national. La dernière a, quant à elle, été octroyée à Louis Aliot, le maire de Perpignan, plus grande ville dirigée par le parti.

Rassembler le plus d’électeurs de droite

Depuis le début de sa campagne, le Rassemblement national a souhaité mettre la lutte contre l’immigration illégale et le pouvoir d’achat des Français au cœur des débats. C’est dans cette optique que le parti a placé l’essayiste Malika Sorel et Fabrice Leggeri, ancien directeur de Frontex, en deuxième et troisième position sur sa liste.

Le scrutin des européennes sera «un référendum pour ou contre le délitement de la France», a considéré Jordan Bardella ce dimanche sur France 3, défendant «une vision de l’Europe qui est une vision de coopération entre nations».

Outre les électeurs du RN, la tête de liste a redit son «envie de rassembler les patriotes sincères de LR», mais aussi les «électeurs d’Eric Zemmour qui sont des amoureux de la France». Jordan Bardella a jugé que «voter pour des listes qui vont faire 5 ou 6% affaiblirait le poids de la sanction qui pourrait être infligée à Emmanuel Macron».

Le Rassemblement national est actuellement en tête des intentions de vote aux prochaines élection européennes. Selon un sondage OpinionWay pour CNEWS, publié le 26 avril dernier, la liste menée par Jordan Bardella obtiendrait 30% des voix le 9 juin prochain.