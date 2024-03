Immobilier : voici les 5 grandes villes où les prix ont le plus baissé depuis un an

Alors que le nombre de crédits immobiliers accordés repart à la hausse depuis 2024, le prix du mètre carré baisse dans les 15 plus grandes villes françaises.

Une envie d’investissement immobilier ? Depuis un an, le prix du mètre carré a diminué dans les 15 plus grandes villes françaises. Le point sur les cinq villes ayant enregistré les plus fortes baisses selon la Fédération nationale de l’immobilier (Fnaim).

Nantes

La ville de Nantes a connu la plus grande chute des prix de l’immobilier sur un an selon la Fnaim. Sixième ville française la plus peuplée, elle a vu le coût moyen du mètre carré reculer de 7% pour atteindre 3.786 euros.

Lyon

La ville de Lyon a connu la deuxième plus forte baisse du prix du mètre carré en un an. Ainsi, la Fnaim a enregistré une diminution de 6,7% des prix. Il faut compter en moyenne 4.634 euros du mètre carré.

Reims

La ville de Reims en Champagne-Ardenne se place en troisième position des communes ayant connu la plus grande diminution des prix de l’immobilier. Ainsi, le coût du mètre carré atteint 2.754 euros, soit 5,5% de moins sur un an.

Paris

Connue pour ses prix très élevés, la capitale enregistre la quatrième baisse la plus forte. Le prix moyen du mètre carré repasse sous la barre des 10.000 euros pour atteindre 9.948 euros, soit une diminution de 5,3% sur un an.

Rennes et Bordeaux

Villes de l’ouest, Rennes et Bordeaux occupent toutes les deux la cinquième place de ce classement avec une baisse des prix de 5% sur un an. Pour la bretonne, le prix moyen du mètre carré atteint 3.894 euros contre 4.649 euros pour son homologue aquitaine.