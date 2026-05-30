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PSG-Arsenal : quelle météo et quelle température à Budapest pour la finale de la Ligue des champions ?

Selon Météo-France, les températures vont être idéales pour jouer, 24 °C pendant la totalité de la rencontre sur la capitale hongroise. [© ATTILA KISBENEDEK / AFP]
Par Adriel Bereby
Publié le - Mis à jour le

Alors que la canicule a frappé la France toute la semaine, qu’en est-il de la Hongrie, où le Paris Saint-Germain va disputer la finale de la Ligue des champions contre Arsenal ce samedi ?

Jour de match pour le PSG. Ce samedi dès 18h, Paris a rendez-vous avec l’histoire à la Puskas Arena de Budapest. Dans le cadre de la finale de la Ligue des champions contre Arsenal, les «rouges et bleus» auront bien moins chaud qu’en France.

Selon Météo-France, les températures vont être idéales pour jouer, 24 °C pendant la totalité de la rencontre sur la capitale hongroise. De plus, le début de match se fera en présence de quelques nuages avant l’apparition d’un ciel peu nuageux.

Un an après avoir éliminé les Gunners en demi-finale, le PSG retrouve Arsenal à Budapest pour une finale qui s'annonce intense.
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À noter que dans l’après-midi, des rafales de vent à 45 km/h sont attendues. Cependant, aucune pluie n’est à prévoir pendant l’intégralité de la rencontre. La météo d’hier, vendredi, est assez identique, les joueurs se sont donc acclimatés de la même manière dont ils vont disputer l’un des matchs les plus importants de leur carrière.

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