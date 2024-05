JO 2024 : la drag queen Nicky Doll portera la flamme olympique à Arles

L’une des drag queens les plus populaires de France, Nicky Doll, portera la flamme olympique à Arles (Bouches-du-Rhône) le dimanche 12 mai prochain, a-t-elle annoncé à ses 1,2 millions de followers sur Instagram.

Après Miss Martini à Digne-les-Bains ce samedi 11 mai, la drag queen Nicky Doll prendra le relai dimanche 12 mai prochain à Marseille et portera la flamme à son tour. Un retour aux sources pour la drag queen originaire de Marseille, qui a d’ailleurs accepté avec beaucoup de fierté l’invitation de la délégation des Jeux Olympiques pour la participation au relais. «C'est une consécration pour une drag queen, ça montre que nous sommes acceptées par notre beau pays», a-t-elle déclaré.

Vers plus d’inclusion dans les Jeux Olympiques

Nicky Doll est la deuxième drag queen après Miss Martini, hier à Digne-les-Bains, à porter la flamme olympique. «Le flambeau passe de main en main, peu importe l’orientation sexuelle et la profession», a-t-elle confié dans un entretien avec France 3 Provence-Alpes. «L'égalité des genres, l'inclusion et la diversité font partie intégrante de la vision du CIO, à savoir bâtir un monde pacifique et meilleur grâce au sport», avait déclaré le Comité international olympique dans un communiqué de presse.

À la couleur des drags queens

Après avoir présenté les demi-finales de l’Eurovision, elle portera demain le T-shirt blanc des relayeuses. Elle tient à rassurer son public, et promet d’être extravagante sur le reste. «On a tous et toutes nos artifices. C'est aussi une manière de montrer que l'on peut être sexy et glamour, tout en étant sportive», a-t-elle ajouté.

«De Jul à Nicky Doll, mission accomplie», dit-elle en plaisantant, tout en assurant que sa participation à l'événement ne relève pas du «pinkwashing», c'est-à-dire le fait de mettre en avant une personne LGBT principalement à des fins commerciales.