JO 2026 : pourquoi la cérémonie de l’allumage olympique va-t-elle être bouleversée ?

La cérémonie d’allumage de la flamme olympique, en vue des Jeux d’hiver de Milan-Cortina (6-22 février), qui doit avoir lieu ce mercredi, va être quelques peu chambouler.

La météo vient perturber la fête. Les précipitations attendues sur le sanctuaire antique d'Olympie, en Grèce, devraient fortement perturber mercredi la cérémonie d'allumage de la flamme olympique qui entamera dans la foulée un long périple vers les Jeux d'hiver de Milan-Cortina (6-22 février).

En raison de prévisions météorologiques défavorables, la flamme olympique ne pourra pas être allumée mercredi selon la tradition avec les rayons du soleil. C'est donc la flamme allumée lundi, lors d'une répétition en plein air et sous le soleil, qui sera utilisée mercredi pour cette cérémonie en costumes traditionnels inspirés de la Grèce antique. La présidente du Comité international olympique Kirsty Coventry, élue en mars, assistera pour la première fois en tant que dirigeante de l'organisation à ce rituel.

En Italie, le 6 décembre

«Ce changement a été jugé nécessaire pour garantir la sécurité de tous et préserver la dignité de la cérémonie», a justifié le Comité olympique hellénique qui a assuré «faire tout son possible pour s'assurer que la sacralité, la tradition et l'esprit de la cérémonie soient pleinement respectés.» Mardi, la dernière répétition a eu lieu à l'intérieur du musée archéologique, où sera finalement organisée la cérémonie sur le site des premiers Jeux Olympiques de l'Antiquité.

🔥 The lighting of the Olympic flame is "magical".



The words of Mary Mina, who'll play the role of High Priestess during the Milano Cortina 2026 Olympic Flame-lighting Ceremony this Wednesday. ❤️#MilanoCortina2026pic.twitter.com/cY4y6j9KKL — The Olympic Games (@Olympics) November 25, 2025

Traditionnellement, l'allumage de la flamme se tient en plein air devant les ruines vieilles de 2.600 ans du temple d'Héra, au moyen d'un miroir concave qui concentre les rayons du soleil. Déjà en avril 2024, en raison d'une météo pluvieuse, l'allumage traditionnel de la flamme des JO de Paris avait été réalisé avec une flamme de réserve conservée lors de la répétition générale.

Comme avant les JO de Paris, c’est l'actrice grecque Mary Mina qui doit transmettre la flamme olympique au premier relayeur, entourée de «prêtresses» vêtues de longues robes claires inspirées des vêtements des Grecs anciens. Le Grec Petros Gaidatzis, médaillé de bronze en aviron aux Jeux de Paris, a été désigné pour ce rôle. La flamme entamera ensuite un vaste périple avec un premier relais de neuf jours et 2.200 km en Grèce avant une cérémonie de passation, le 4 décembre, dans le stade panathénaïque d'Athènes. En Italie, le relais débutera le 6 décembre à Rome.

Portée par 10.001 relayeurs, la flamme traversera l'Italie du nord au sud et d'est en ouest pendant 63 jours sur 12.000 kilomètres avec des passages dans des sites emblématiques comme Sienne, Pompéi ou Venise. La flamme passera par Cortina d'Ampezzo le 26 janvier avant d'arriver à Milan le 6 février pour la cérémonie d'ouverture prévue dans le stade de football de San Siro.