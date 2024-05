Eurovision 2024 : qui est Eden Golan, la candidate israélienne au concours ?

Eden Golan, candidate israélienne à l’Eurovision, participera à la grande finale du concours ce samedi 11 mai. Dans un climat géopolitique compliqué, sa participation divise et suscite de nombreuses réactions passionnées. Qui est cette jeune candidate, placée malgré elle au cœur des polémiques ?

Une pression immense sur ses épaules. La présence d’Eden Golan, représentante d’Israël pour la 68e édition de l'Eurovision, à la finale de ce samedi 11 mai est au cœur des polémiques. Si elle a été qualifiée jeudi 8 mai à Malmö après l’interprétation de son titre «Hurricane» grâce aux votes des téléspectateurs, elle a dans le même temps été reçue sous les huées et les sifflets du public, un public d’ailleurs divisé dans un contexte anxiogène.

Initialement, la chanteuse devait interpréter un morceau intitulé «Pluie d'octobre», en référence aux victimes de l'attaque terroriste du Hamas, mais le titre a été jugé trop politique pour le programme, et refusé par le comité de l'Eurovision. Un comité sous pression, alors que des milliers de personnes ont manifesté contre la participation d'Eden Golan au célèbre télécrochet européen en raison de la guerre entre Israël et le Hamas, jeudi 8 mai.

Une adepte des concours

Malgré tout, la candidate pourrait bien tirer son épingle du jeu, elle qui connait bien l'ambiance et la pression des concours. Si elle n'est âgée que de 20 ans, elle a dès 2015 participé à la sélection russe pour le concours Eurovision Junior, terminant cinquième, avant de retenter sa chance à un concours de chant pour enfants, deux ans plus tard, organisé en Crimée occupée. Née à Kfar Sava en Israël, d’un père letton et d’une mère ukrainienne, Eden Golan a passé une partie de sa vie à Moscou. C'est dans la capitale russe qu'elle a d’ailleurs lancé sa carrière de chanteuse, avant de quitter la Russie peu avant la guerre. «Je me suis toujours sentie comme une étrangère là-bas», a-t-elle déjà avoué au média Jewish Chronicle.

Elle peut en tout cas compter sur le soutien des autorités israéliennes avant la finale de ce soir. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait ainsi, jeudi dernier, déclaré qu’Eden Golan avait «déjà gagné».

«Non seulement vous participez fièrement et de manière admirable à l'Eurovision, mais vous affrontez avec succès une horrible vague d'antisémitisme», lui avait adressé le Premier ministre Benjamin Netanyahou en gage d’encouragement.