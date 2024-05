Paris : pourquoi une sirène va-t-elle retentir au Trocadéro ce mardi ?

Ce mardi 14 mai, une sirène va retentir pendant cinq minutes dans le secteur du Trocadéro, à Paris, a indiqué la préfecture de police. Il s’agit, là, d’un test ayant deux objectifs principaux.

Le bruit pourrait en surprendre plus d'un. À l’heure où les JO 2024 approchent à grands pas, une sirène du Réseau National d’Alerte Radio (RENAR) va retenir ce mardi 14 mai au Trocadéro, dans le 16e arrondissement de Paris, entre 13h et 16h30, et ce pendant 5 minutes, a indiqué la préfecture de Police dans un communiqué.

Postée sur le toit du musée national de la Marine, la sirène «pourra être entendue au-delà» d’un rayon de 500 mètres «en fonction des conditions météorologiques, la hauteur du bâtiment favorisant la diffusion du son».

Le déclenchement de la sirène a pour objectif de «s’assurer du bon fonctionnement de celle-ci et de vérifier la couverture sonore du signal d’alerte», a écrit la préfecture précisant qu’«aucune action n’est attendue de la part de la population».

De ce fait, la préfecture indique qu’il ne faut pas contacter les forces de l’ordre et les services de secours et qu’il ne faut pas relayer de fausses informations ou rumeurs sur les réseaux sociaux.