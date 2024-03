IVG dans la Constitution : un écran géant installé sur la place du Trocadéro pour suivre le vote des parlementaires

La mairie de Paris va diffuser en direct, ce lundi 4 mars, le vote pour l'inscription de l’interruption volontaire de grossesse (IVG) par le Congrès dans la Constitution sur un écran géant au Trocadéro, à partir de 15h30.

L’ultime étape. Ce lundi 4 mars, à l’occasion du vote, par le Congrès, pour l’inscription de l’interruption volontaire de grossesse (IVG) dans la Constitution, la ville de Paris installe un écran géant sur la place du Trocadéro afin de retransmettre l’événement en direct.

Le Sénat a finalement adopté largement le projet de loi du gouvernement sur l'inscription de l'avortement dans la Constitution, ce mercredi 28 février. Par conséquent, l'approbation du Congrès, qui réunit les députés et les sénateurs, est la dernière étape à franchir.

Le Sénat a voté pour l’IVG dans la Constitution, une victoire historique pour les droits des femmes !





Ensemble, suivons le vote du Congrès à Versailles et célébrons l'entrée de l'IVG dans la Constitution. Rdv lundi sur le Parvis des Libertés et des Droits de l’Homme (75016) pic.twitter.com/AEy54Lnx14 — Fondation des Femmes (@Fondationfemmes) February 29, 2024

En partenariat avec la Fondation des Femmes, la Ville de Paris a ainsi invité les Franciliens à venir assister à la retransmission exceptionnelle sur écran géant sur le parvis des Libertés et des droits de l’homme au Trocadéro, à partir de 15h30.

Plusieurs personnalités politiques présentes

La maire de Paris, Anne Hidalgo, Hélène Bidard, adjointe en charge de l’Égalité femmes-hommes, de la Jeunesse et de l'Éducation populaire, ainsi qu'Anne-Cécile Mailfert, présidente de la Fondation des Femmes, assisteront «en direct à cette victoire historique pour les droits des femmes».

Récemment, la Ville avait lancé une vaste campagne de sensibilisation dans ses rues, ses établissements publics et les médias, en informant sur les lieux de prise en charge à Paris et en mettant en avant le numéro national anonyme et gratuit (0 800 08 11 11).