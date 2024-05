JO 2024 : Réunion, Antilles, Polynésie… Comment la flamme olympique voyage-t-elle dans les territoires ultramarins ?

Bien que situés à des milliers de kilomètres de Paris, ville-hôte des Jeux olympiques de 2024, certains territoires ultramarins accueilleront la flamme olympique dans le cadre de sa tournée nationale. Une flamme rejoindra directement la Guadeloupe et la Martinique, tandis que d'autres seront allumées localement.

Les territoires ultramarins n'ont pas été oubliés pour le passage de la flamme olympique. Au cours du mois de juin, la Guyane, la Réunion, la Polynésie française, la Guadeloupe et la Martinique accueilleront le relais de la flamme olympique avant un retour de cette dernière en France métropolitaine.

Son parcours sera cependant complexe à suivre : une lanterne sera transportée à bord du multicoque de course Maxi Banque Populaire XI, skippé par Armel Le Cléac'h et tout un équipage depuis Brest, le 7 juin, à destination de la Guadeloupe, où elle devrait arriver pour son relais, prévu le 15 juin. Durant ce temps, d'autres flammes seront allumées et traverseront la Guyane, la Réunion et la Polynésie française.

Voici le parcours détaillé de la flamme olympique dans les territoires ultramarins français.

GUYANE

Seul territoire français ultramarin situé en Amérique du Sud, la Guyane sera le premier du lot à accueillir la flamme olympique, le 9 juin prochain. La flamme débutera son périple en Guyane depuis Camopi, à la frontière avec le Brésil, jusqu'à Kourou, en passant par Saint-Laurent du Maroni.

Depuis la base de lancement historique des missions Ariane, la flamme poursuivra sa route vers Saint-Georges de l'Oyapock, Tonate Macouria et Matoury, avant de finalement rallier Cayenne.

Nouvelle-Calédonie

En raison de la situation actuelle sur l’île, la flamme olympique ne passera pas par la Nouvelle-Calédonie, comme initialement prévu le 11 juin. La flamme devait initialement débuter son périple sur l’île des Pins et rallier Bourail en pirogue.

Plusieurs relais étaient également prévus à VTT, à cheval et en pirogue, jusqu’à Nouméa, sur la plage de l’Anse Vata, avec l’allumage du chaudron.

La Réunion

À 9.500 km de la France métropolitaine, la Réunion sera finalement le second territoire ultramarin à accueillir le relais de la flamme olympique, le 12 juin prochain. La commune de Saint-Paul sera le point de départ du parcours sur l’île de la Réunion, avant de rejoindre la Pointe de Langevin, la pointe plus australe d’Europe.

La flamme se dirigera ensuite vers Saint-Pierre, avant de passer par le Tampon et Saint-Benoît. Sainte-Suzanne et Saint-Denis seront les deux derniers points de passage de la flamme olympique avant de quitter «l’île intense».

Polynésie Française

Située au cœur du Pacifique, les différents archipels de la Polynésie française accueilleront la flamme olympique le 13 juin. Site de compétition des épreuves de surf, le spot de Taiarapu To'o'ā O Te Rā sera le premier à accueillir la flamme olympique en remontant vers le nord-ouest, à Te Pou o Teva.

Taiarapu Hiti'a O Te Rā sera la troisième étape du passage de la flamme olympique en Polynésie française, avant qu’elle ne rejoigne Nā Mano e Piti, Hitia'a O Te Rā et Ura Nui i te Ra 'i Ātea. Enfin, le dernier trajet de la flamme olympique dans l’archipel ira de Pīra'e à Pape‘ete.

Guadeloupe

Deux jours après son passage par la Polynésie française, la flamme olympique traversera la Guadeloupe, en arrivant à Pointe-à-Pitre, à bord du Maxi Trimaran Banque Populaire XI, avant de joindre le Gosier. Elle continuera son chemin en passant par Saint-François, Saint-Claude, Basse-Terre, le Moule, où se trouve le Centre de Ressources d'Expertise et de Performance Sportive, ainsi que Petit-Bourg.

L’archipel des Saintes sera également un lieu de passage de la flamme, avant que cette dernière ne revienne sur l’île principale lors de célébrations à Baie-Mahault.

Martinique

Dernière étape du passage de la flamme olympique dans les territoires ultramarins, la Martinique l’accueillera le 17 juin en étant de nouveau transportée à bord du Maxi Trimaran Banque Populaire XI.

La flamme olympique commencera son parcours au sommet de la Montagne Pelée, avec un allumage au lever du jour, avant de se rendre au Lamentin, puis en direction du Robert avec un passage par la Passe de l’Écurie à bord d’une yole, une embarcation traditionnelle.

La flamme poursuivra son chemin à travers la Martinique avec des passages par Sainte-Marie, Saint-Esprit, Saint-Pierre, touchée par l’éruption de la montagne Pelée en 1902. Enfin, elle achèvera son parcours en passant par les communes du Diamant et de Fort-de-France, avant de rejoindre de nouveau la France métropolitaine.