François-Xavier Bellamy qualifié de «faux-jeton» par Marine Le Pen : «Elle me reproche des choses faites il y a 30 ans mais n’assume pas sa position d’il y a 3 jours», lui répond l'Europdéputé

François-Xavier Bellamy a répondu ce mercredi dans «l'Heure des Pros» à Marine Le Pen qui l'avait qualifié dans la Matinale de CNEWS de «faux-jeton» au sujet de la Nouvelle-Calédonie. «Elle me reproche des choses qui ont été faites il y a trente ans mais n’est pas capable d’assumer sa position d’il y a trois jours», a déclaré la tête de liste LR aux élections européennes.

La réponse du berger à la bergère. Ce mercredi 22 mai dans l'Heure des Pros, François-Xavier Bellamy a répondu à Marine Le Pen qui l'avait qualifié plus tôt sur CNEWS de «faux-jeton», au sujet de la Nouvelle-Calédonie et des émeutes qui secouent le territoire ultramarin.

«Marine Le Pen perd ses nerfs parce que tout le monde voit que son reniement sur la Nouvelle-Calédonie donne le signal d’une incohérence absolue et extrêmement dangereuse», a déclaré en préambule la tête de liste LR aux élections européennes.

Ma réponse aux attaques de Marine Le Pen ce matin. Je le maintiens : en reniant son propre vote pour promettre un quatrième référendum, le RN aggrave la situation de la Nouvelle-Calédonie, et de la France. La violence s’arrêtera quand les politiques arrêteront enfin de céder. pic.twitter.com/lmGwPFQjof — Fx Bellamy (@fxbellamy) May 22, 2024

Dans la Grande Interview sur CNEWS ce mercredi, Marine Le Pen avait critiqué l'accord de Nouméa de 1998 signé par la «famille politique» de François-Xavier Bellamy, mais aussi le soutien de ce dernier à la candidature de Pierre-Frogier au Sénat, qui est, selon elle, «pour la partition de la Nouvelle-Calédonie».

«C'est une calomnie qui était empruntée contre lui par le clan indépendantiste», a balayé le député européen. «On voit chez qui Marine Le Pen va chercher ses informations».

S'affranchissant de toute responsabilité dans la signature de l'accord de Nouméa, alors qu'il avait «12 ans» à l'époque, François-Bellamy s'est montré encore plus offensif.

«Ça ne manque pas de piquant de voir Marine Le Pen me reprocher l'histoire de la famille politique que j'ai rejointe il y a cinq ans», a-t-il déclaré. «Quand elle a passé des années, avec beaucoup d'énergie, à expliquer qu'elle n'était pas comptable de l'histoire de sa propre famille».

Une référence à peine voilée aux polémiques passées du Rassemblement national (alors Front National, ndlr) lorsqu'il était dirigé par Jean-Marie Le Pen, et dont sa fille cherche à s'éloigner depuis plusieurs années.

François-Xavier Bellamy a ensuite fustigé la posture des députés RN qui ont voté majoritairement pour le dégel du corps électoral en Nouvelle-Calédonie, puis après l'explosion des violences, ont déclaré la position de l'exécutif «irresponsable» et réclamé un quatrième référendum d'autodétermination.

«Marine Le Pen me reproche des choses qui ont été faites il y a trente ans mais n’est pas capable d’assumer sa position d’il y a trois jours», a dénoncé la tête de liste LR aux élections européennes.

Et de conclure : «Marine Le Pen et Jordan Bardella sont prêts à créer une étape de plus dans le déclin du pays, qui est lié essentiellement au fait que pendant trop longtemps, l'Etat s'est couché devant la violence».