HK416F, fusils brouilleurs, Minimi… Quelles sont ces 10 armes utilisées par l’armée de terre ?

Les équipements de l'armée de Terre varient en fonction des situations et des motifs d'utilisation. Sur le terrain, les armes les plus modernes côtoient les plus anciennes, pourvu qu'elles répondent aux besoins. Voici 10 modèles actuellement utilisés.

Dotée d'un budget de quelque 40 milliards d'euros, l'armée de Terre, redevenue essentiellement professionnelle depuis 2001, dispose, selon les chiffres fournis par le ministère en 2022, d’un effectif de 130.000 militaires actifs.

L'armée de Terre française utilise différentes sortes de véhicules, des chars de combat aux véhicules de transport de troupe, en passant par des hélicoptères de combat. Surtout, elle dispose d'un panel élargi d'armes, grâce au lancement du programme d’armement nommé Scorpion, en 2014.

HK 416 F

©H.SINDIC/Armée de Terre/Défense

Ce fusil d'assaut de la firme allemande Heckler & Koch – version améliorée de la carabine américaine M4 – est devenu le fusil réglementaire de l'armée française. En 2017, le HK 416 a succédé au FAMAS, commandé et mis en service dans les années 1970 et dont l'entretien est jugé trop complexe. La loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025 prévoit 93.080 exemplaires livrés en 2028.

L'arme, d'une longueur de 83 à 93 centimètres, offre une seule configuration, pour droitier et gaucher, et dispose d'une crosse réglable, à la différence du FAMAS.

SCAR-H PR

©Tânhao STADEL/Armée de Terre/Défense

Autre équipement moderne, issu de la loi de programmation militaire 2019-2025, ce fusil de précision semi-automatique remplace le FRF2, en usage depuis 1986 et produit par la facture d'armes de Saint-Etienne.

D'un calibre de 7,62 millimètres, il permet d'atteindre une cible placée à une distance de 800 mètres, de jour comme de nuit. D'une longueur de 102 centimètres, le SCAR-H peut peser jusqu'à 7 kilogrammes, en condition de combat.

GLOCK 17

©Armée de Terre/Défense

Arme emblématique par excellence, le pistolet semi-automatique de l'entreprise autrichienne Glock est utilisé depuis 1980. L'armée de Terre française en est à sa cinquième génération.

Robuste, fiable et léger (905 grammes avec munitions), le Glock 17 dispose d'une capacité de 17 cartouches et d'un calibre de 9 millimètres. Utilisée en double armement (en duo avec le HK 416 notamment), l'arme, inoxydable dès son lancement, est l'une des plus réputées au monde.

NEROD f5-5

©Armée de Terre/Défense

«Brouilleur hyperfréquences capable de perturber et de neutraliser tous les protocoles de communication utilisés par les drones», le Nerod F5-5 a pour effet de saturer les récepteurs du drone adverse.

Primordial sur le front tant l'utilisation des drones est devenue massive – du Haut-Karabagh au conflit ukrainien –, ce brouilleur peut neutraliser les mini drones, qu'on appelle les «kamikazes».

eryx

©Armée de Terre/Défense

Il tire son nom du serpent des sables du désert, réputé pour son agilité. Conçu à partir de 1983, l'Eryx est un missile antichar à courte portée construit par l'entreprise française MDBA.

L'Eryx abrite, dans un tube, un missile d'un diamètre de 136 millimètres, qu'il peut tirer à une vitesse de 1.080 km/h. Utilisable à l'épaule ou sur trépied, l'Eryx sera remplacé par la Roquette Nouvelle Génération.

mitrailleuse mag 58

©Armée de Terre/Défense

Cette mitrailleuse polyvalente a été conçue en 1958 par la FN Herstal, entreprise d'armement belge. La MAG, pour «Mitrailleuse à Gaz» ou «Mitrailleuse d'Appui Général», est utilisée par plus de 80 pays.

Elle a été choisie par l'armée française en 2010 pour remplacer l'AANF1. La MAG 58 peut être utilisée au sol et sur un véhicule et possède une cadence de tirs impressionnante : 650 à 1.000 coups par minute.

AT4 CS

© J.C THOREL/Armée de Terre/Défense

Canon sans recul de 84 millimètres, elle est utilisée contre les chars sans blindage, les véhicules légèrement blindés et les fortifications. C'est la société suédoise Bofors qui en fournit à l'armée française. L'AT4 CS, pour «Confined Space» («espace confiné»), est utilisée en complément de l'arme antichars Eryx.

mortier

Mortier de 120mm ©Armée de Terre

Il existe différents types de mortiers, 81 mm et 120 mm. Ces deux modèles nécessitent la mobilisation de plusieurs soldats : 5 pour le modèle 81 mm (chef de pièce, pointeur, tireur-chargeur, pourvoyeur et artificier) et 6 dans le cas du 120 mm.

D'une portée de 13 kilomètres pour le modèle le plus lourd, le mortier est une arme d'appui essetielle de l'infanterie, en cas d'ennemi retranché.

minimi

©Armée de Terre/Défense

Le FN Minimi est un fusil-mitrailleur de conception belge et fabriqué, aussi, par la FN Herstal depuis 1974. La version Para, plus mobile qu'un fusil d'assaut mais moins puissante, est largement utilisée dans l'armée française. Sa précision est très bonne jusqu'à 600 mètres.

MURIN

©Armée de Terre/Défense

Ce radar terrestre est destiné à la surveillance, dans toutes les conditions – de jour comme de nuit et par tous les temps – et dans tous les domaines – terrestre, côtier et aérien –, en basse altitude et basse vitesse.

D'une portée de 27 kilomètres, il est capable de détecter les soldats à pied, les véhicules légers et lourds. Depuis 2019, le modèle conçu par Thalès Allemagne, bijou de technologie, a notamment été utilisé lors de l'opération Barkhane au Mali.