Lyon : le proviseur d'un lycée placé sous protection après des menaces de mort

Le proviseur du lycée Ampère, à Lyon (Rhône), a été placé sous protection après avoir été la cible de menaces diffusées sur les réseaux sociaux par des élèves, depuis le début du mois de mai.

Des publications dangereuses sur les réseaux sociaux. Le proviseur du lycée Ampère, situé dans le 2e arrondissement de Lyon (Rhône), a récemment été placé sous protection. Ce dernier a été la cible d’attaques et de menaces de mort diffusées sur plusieurs plate-formes.

Le 17 mai dernier, il avait porté plainte contre un compte Instagram qui associait «le nom et la photo de l’établissement à certains contenus faisant l’apologie du terrorisme. En effet, des vidéos de groupuscules terroristes, dénonçant notamment l’offensive d’Israël en Palestine, ont été postées. Le proviseur a lui été visé dans un contenu, dans lequel deux jeunes l’ont menacé.

Le procureur de la République saisit

Face à ces menaces, le recteur de l’Académie de Lyon a exprimé son soutien «le plus ferme et son entière solidarité au proviseur». Le procureur de l’Académie a été saisi «afin que toutes les mesures nécessaires soient prises pour identifier et poursuivre les auteurs de ces menaces».

Dans un communiqué, le recteur a rappelé l’importance de «préserver un climat de respect et de sécurité au sein des établissements scolaires, indispensable à l’épanouissement et à la réussite de tous les élèves».

Dans cette optique, la préfecture du Rhône décide de renforcer la sécurité aux abords de l'établissement.