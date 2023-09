Mâcon : le petit ami d’Emma condamné à 13 ans de prison pour l’assassinat de l’adolescente

Le petit ami d'Emma, adolescente de 14 ans tuée en 2022, a été condamné ce mercredi à 13 ans de prison pour l’assassinat de la jeune fille, poignardée à de multiples reprises.

Une absence d’émotion provoquée par des troubles mentaux. Âgé aujourd’hui de 15 ans, le petit ami d'Emma, jeune fille de 14 ans tuée en 2022, a été condamné ce mercredi à 13 ans de prison pour son assassinat.

Lors du procès, les experts ont décrit «le trouble de la personnalité schizoïde» dont le jeune garçon souffre, un état caractérisé par un détachement et un désintérêt général. L'adolescent est «psychiquement incapable de ressentir quelque chose», a reconnu auprès de l'AFP son avocate, Me Amélie Gemma. En juin 2022, le corps de sa petite amie avait été retrouvé près de l’école primaire de Clessé, en Saône-et-Loire, avec de multiples plaies et un couteau encore planté dans le cou.

L’accusation avait requis une peine de 13 ans de prison pour assassinat, mais il encourait une peine de 20 ans. Cependant, le ministère public et le tribunal ont considéré que ses troubles mentaux avaient provoqué une «altération du discernement» au moment des faits.

«Le tribunal a retenu l'altération du discernement, c'est ce que je voulais», a déclaré l’avocate de l’accusé, qui avait exposé la situation familiale difficile du jeune garçon, dont la mère est une ex-alcoolique et le père violent.

«C'est une affaire terrible», a de son côté déclaré Me Patrick Uzan, l’avocat de la famille d’Emma. «Mais elle a des vertus pédagogiques : il faudra que les collèges et lycées, lorsqu'ils sauront quelque chose de dangereux qui concerne un enfant, avertissent les parents. Si les parents d'Emma avaient été avertis, ce drame n'aurait jamais existé», a-t-il assuré à l'AFP.