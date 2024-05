Météo : qu'est ce que le «blocage en oméga» qui explique pourquoi il pleut autant en France en ce moment ?

Alors que le mois de juin approche à grands pas, la France connaît une période de pluie et de températures étonnamment fraîches qui dure. Cela serait dû à un «blocage en oméga », le passage d’un air froid en altitude décidé, pour le moment, à rester là où il est.

Le temps se montre particulièrement capricieux depuis plusieurs jours en France. La pluie se fond avec des températures exceptionnellement fraîches pour la saison, à quelques jours seulement du mois de juin. A l'inverse, nos voisins européens connaissent des températures bien plus chaudes, comme en Espagne où il fait 40°C.

Cette différence s’explique par un air froid qui stagne sur la même position, c’est-à-dire juste au-dessus de la France. Celui-ci étant coincé entre deux masses d’air chaud et deux anticyclones, au-dessus des Açores et de l'Irlande et en Europe centrale. L’air froid prend donc la forme d’un dôme ressemblant quelque peu à la lettre grecque Ω, d’où le terme employé par les météorologues de «blocage en oméga».

Lorsqu’un tel blocage se forme, une vaste zone anticyclonique est engendrée, comme ce qu’il se passe en ce moment en France. Il empêche la circulation normale des systèmes météorologiques et crée un verrou atmosphérique, comme l’a expliqué le site tameteo.com.

Si les phénomènes de type oméga ne sont pas directement créés par les humains, il est évident que l’influence humaine et donc, par conséquent, le changement climatique, les rendent plus intenses. Il faudra attendre le milieu de la semaine prochaine pour espérer un retour aux températures de saison.