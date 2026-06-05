Vers une nouvelle vague de chaleur dans l’Hexagone dès la mi-juin ?

Alors que le retour du soleil et des températures estivales sont prévus pour le week-end prochain, la menace d’une vague de chaleur comparable à celle de mai dernier plane sur l’Hexagone.

De nouvelles températures caniculaires en prévision. Selon les prévisions de Météo-France, le mercure devrait repartir à la hausse dès le vendredi 12 juin, avec des températures dépassant les 25 °C dans la quasi-totalité de l’Hexagone.

© Météo-France

Cette tendance devrait se poursuivre tout au long de la semaine suivante, avec «plus de 38 °C» attendus «dans le sud de la France» «et la barre des 40 °C serait même atteinte» à la frontière avec l’Espagne, d’après le météorologue Yann Amice pour actu.fr.

«Pas d'envolée des températures»

Néanmoins, les experts du domaine météorologique tempèrent cette tendance en rappelant que les prévisions de tendances faites doivent encore être affinées.

«On va rarement au-delà de J-10 pour les tendances, à part dans des prévisions saisonnières. Dans ce cas, on s'étale plutôt sur 3 mois mais on va plus valider un écart à la normale sans le chiffrer. Pour l'instant, les scénarios qu'on privilégie ne font pas état d'envolée des températures comme on a connu la semaine dernière», a analysé Sébastien Léas, prévisionniste chez Météo-France, pour CNEWS.

Ce dernier a d’ailleurs détaillé la méthodologie utilisée par les scientifiques pour anticiper avec le plus de précision possible les températures à venir dans l’Hexagone.

«Pour faire des prévisions, on va s'atteler sur les 3-4 prochains jours. Au-delà de 4 jours, on va parler d’une tendance. On va utiliser plutôt des modèles probabilistes et on va voir leur façon d'interagir. Pour cela, on fait tourner les modèles une cinquantaine de fois en modifiant l'état initial de l'atmosphère, ce qui nous donnera des scénarios différents. Si on a 3 scénarios qui se dessinent avec une probabilité 50 pour un scénario et 25 pour les deux autres, on va privilégier le scénario le plus probable», a précisé Sébastien Léas.

Des températures records pour un mois de mai en France

Sous l'effet d'un dôme de chaleur qui agit comme un couvercle en bloquant l'air chaud venu d'Afrique du Nord, l'Europe de l'ouest a subi une vague chaude inédite pour un mois de mai.

Des températures record ont été enregistrées dans plus de la moitié du pays, selon Météo-France, qui a qualifié ce phénomène de «colossal». Le record de chaleur pour mai en France a été battu jeudi avec 37,8 °C relevés en Charente.