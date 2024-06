JO 2024 : le renseignement territorial révèle les menaces terroristes qui pèsent sur la France

Entre la préparation des Jeux olympiques de Paris 2024 et les manifestations pro-palestiniennes qui se multiplient, le patron du renseignement territorial a confirmé les menaces importantes du terrorisme en France.

Un climat sous tensions. Pour la première fois, Bertrand Chamoulaud, patron du Renseignement territorial, s’exprime dans un entretien exclusif au Figaro. Avec ses 160.000 notes annuelles produites par le service, il décrit une France «traversée par des fractures importantes».

Le directeur national a d’abord confirmé une explosion des actes antisémites en France. «Il est clair que l’attaque terroriste du 7 octobre par le Hamas en Israël, puis la réponse militaire de Tsahal dans la bande de Gaza ont crée un climat délétère alarmant en France», a-t-il confié au Figaro.

L’islamisme menace la laïcité

Il a aussi évoqué la menace des islamistes sur les principes de laïcité française. Son service dénombrait 55.000 Frères musulmans en France en 2019 alors qu’aujourd’hui près de 100.000 sont recensés. «Ils mènent un projet politique total, qui va à l’encontre des valeurs de la République. Tout en criant à l’islamophobie pour se victimiser, ils ont une stratégie insidieuse de prise de contrôle de la société, grâce à de nombreux relais de proximité», a expliqué Bertrand Chamoulaud.

Il a d’ailleurs pointé quelques acteurs permettant de renforcer l’islamisme comme des comptes sur TikTok ayant pour but de faire porter le voile aux jeunes mais aussi «le syndicat des étudiants musulmans en France qui tente de faire interdire le porc dans les cantines et l’organisation musulmane des acteurs de santé qui tente de faire entrer l’islam dans les hôpitaux qui milite pour que les infirmières soient voilées et les patientes soignées par des femmes».

Avec ses 3.100 agents, Bertrand Chamoulaud a constaté un rajeunissement des individus suivis. Sur 1.300 personnes fichées, 150 sont des mineurs dont certains n’ont que 13 ans.